Montag,
27.07.2020 - 12:00
2 min
Biedenkopfer Ferienspielkinder helfen Höhlenbrütern
Wie ist das eigentlich, wenn Vögel Nester bauen: Sehen die dann genauso verschieden aus, wie wenn Menschen Häuser bauen? Dieser Frage sind die Ferienspielkinder zusammen mit dem Nabu Biedenkopf nachgegangen.
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