Montag,
01.06.2020 - 15:25
2 min
Biedenkopfer Freizeitzentrum Sackpfeife bleibt geschlossen
Die Umsetzung der Corona-Hygiene-Vorgaben an Sommerrodelbahn und Sessellift wären der Stadt Biedenkopf zufolge zu aufwendig: Das Freizeitzentrum Sackpfeife bleibt dieses Jahr zu.
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
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