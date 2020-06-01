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Montag, 01.06.2020 - 15:25
2 min

Biedenkopfer Freizeitzentrum Sackpfeife bleibt geschlossen

Die Umsetzung der Corona-Hygiene-Vorgaben an Sommerrodelbahn und Sessellift wären der Stadt Biedenkopf zufolge zu aufwendig: Das Freizeitzentrum Sackpfeife bleibt dieses Jahr zu.

Susan Abbe: Redakteurin Biedenkopf
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
In Corona-Zeiten müsste der Sessellift auf der Sackpfeife nach jedem Nutzer angehalten und der Sessel desinfiziert werden, sagt Bürgermeister Joachim Thiemig. Dieser Aufwand sei nicht machbar. Das Freizeitznetrum bleibt deshalb dieses Jahr zu. Archivfoto: Susan Abbe

In Corona-Zeiten müsste der Sessellift auf der Sackpfeife nach jedem Nutzer angehalten und der Sessel desinfiziert werden, sagt Bürgermeister Joachim Thiemig. Dieser Aufwand sei nicht machbar. Das Freizeitznetrum bleibt deshalb dieses Jahr zu. Archivfoto: Susan Abbe

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