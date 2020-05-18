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Montag, 18.05.2020 - 18:30
2 min

Biedenkopfer Hauptausschussvorsitzender Klaus Dieter Roßbach legt Amt und Mandat nieder

Sozialdemokrat schweigt zu den Gründen. Nachrücker in der Stadtverordnetenfraktion steht fest.

Susan Abbe: Redakteurin Biedenkopf
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
Warum genau der Biedenkopfer Hauptausschussvorsitzende Klaus Dieter Roßbach, Amt und Mandat niedergelegt hat, will er nicht erklären. Offenbar hat die Verwaltung im Rathaus aber in einigen Dinge eine andere Auffassung als der SPD-Mann gehabt. Symbolbild: Susan Abbe

Warum genau der Biedenkopfer Hauptausschussvorsitzende Klaus Dieter Roßbach, Amt und Mandat niedergelegt hat, will er nicht erklären. Offenbar hat die Verwaltung im Rathaus aber in einigen Dinge eine andere Auffassung als der SPD-Mann gehabt. Symbolbild: Susan Abbe

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