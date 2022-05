Biedenkopfer Jugendfeuerwehren üben bei Elkamet

Kräftig Hand anlegen müssen die Biedenkopfer Jugendfeuerwehren auf dem Parkplatz von Elkamet, wo sie mit einer Hand-Membranpumpe gefährliche Flüssigkeiten von einem Behälter in den anderen füllen. Foto: Sophie Cyriax/Elkamet Kunststofftechnik

BIEDENKOPF - Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie sind die Biedenkopfer Jugendfeuerwehren wieder zu einer gemeinsamen Übung zusammengekommen. Rund 100 Kinder sowie ihre Betreuer aus den Freiwilligen Feuerwehren Kernstadt, Wallau, Weifenbach, Engelbach, Kombach, Eckelshausen und Breidenstein waren auf das Betriebsgeländer der Firma Elkamet gekommen.

An sechs Stationen trainierten sie für den Ernstfall. So war beispielsweise in einer Lagerhalle eine Atemschutzstrecke eingerichtet, die jeweils zwei Kinder durchlaufen mussten: ohne etwas zu sehen, denn eine Rauchsimulations-Folie vor ihrem Gesicht ahmte den Einsatz in einem verqualmten Gebäude nach. An einem Paletten-Stapel und mithilfe von Utensilien aus dem "AB-Rüst" galt es, eine eingeklemmte Person zu befreien. Einen Blick weit in das Lahntal konnten die Kinder werfen, die sich im Korb des Drehleiterfahrzeugs fast 30 Meter hoch hinauf wagten. Ein Gefahrstoff-Einsatz wurde ebenso simuliert wie ein Feuer, das mit der Hilfe eines Tanklöschfahrzeugs gelöscht werden musste.

"Es ist eine tolle Sache, dass wir wieder hier sein können", sagte Stadtbrandinspektor Kai-Michael Koch, der den Elkamet-Verantwortlichen für ihre Gastfreundschaft dankte. "Auf diesem Gelände gibt es alle Möglichkeiten, um dem Nachwuchs ein breites Bild der Arbeit der Feuerwehren zu vermitteln und sie selber tatkräftig Hand anlegen zu lassen."

Mit Rauchsimulations-Folie vor dem Gesicht müssen jeweils zwei angehende Brandschützer eine Atemschutzstrecke durchlaufen, die in einer der Elkamet Lagerhallen eingerichtet ist. Ein positives Fazit der gemeinsamen Übung der Stadtjugendfeuerwehren zieht Stadtbrandinspektor Kai-Michael Koch (r.), ebenso wie die Jugendfeuerwehrwarte der Stadtteile und die Elkamet Brandschutzbeauftragten. Fast 30 Meter in die Höhe geht es im Korb der Drehleiter.

Stadtjugendfeuerwehrwartin Tamina Stenger zog ein ebenso positives Fazit der Aktion wie ihre Kollegen aus den Stadtteil-Jugendfeuerwehren sowie die Elkamet-Brandschutzbeauftragten Markus Lagodny und Thorsten Langer.