Biedenkopfer Kinder sollen im Sommer was erleben dürfen

Die Mobile Jugendarbeit (mobja) bietet in der ersten Ferienwoche (6. bis 10. Juli) und in der letzten Ferienwoche (10. bis 14. August) jeweils von 10 bis 16 Uhr Ferienbetreuung für Kinder zwischen sechs und 12 Jahren an.

Die mobja-Ferienspiele finden in diesem Jahr nicht in Biedenkopf, sondern auf dem großen Gelände der Tagesgruppe des St. Elisabeth-Vereins in Dautphetal statt. Dort ist genügend Platz, um Abstand halten zu können.

Geplant sind Spiel- und KreativangeboteNach Möglichkeit sollen auch einzelne Ausflüge stattfinden.

Pro Ferienwoche können 24 Kinder mitmachen. Die Teilnahme kostet 55 Euro für eine Woche und 100 Euro für beide Wochen.

Infos gibt es auf www.biedenkopf.de.