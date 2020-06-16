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Dienstag, 16.06.2020 - 19:00
3 min

Biedenkopfer Kinder sollen im Sommer was erleben dürfen

Der Ferienpass findet trotz Corona statt. Neun Veranstalter bieten in Biedenkopf insgesamt 23 Ferienpass-Aktionen mit 182 Plätzen an.

Susan Abbe: Redakteurin Biedenkopf
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
Bei Jörg Köditz in der Mobilen Hundeschule Hinterland lernen die Kinder den Umgang mit Hunden. Archivfoto: Christian Röder

Bei Jörg Köditz in der Mobilen Hundeschule Hinterland lernen die Kinder den Umgang mit Hunden. Archivfoto: Christian Röder

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Fotos
Bei Jörg Köditz in der Mobilen Hundeschule Hinterland lernen die Kinder den Umgang mit Hunden. Archivfoto: Christian Röder

Bei Jörg Köditz in der Mobilen Hundeschule Hinterland lernen die Kinder den Umgang mit Hunden. Archivfoto: Christian Röder

Der Tennisclub Biedenkopf macht Ferienkindern wieder ein Schnupperangebot. Archivfoto: Mirko Popadic/Fotolia

Der Tennisclub Biedenkopf macht Ferienkindern wieder ein Schnupperangebot. Archivfoto: Mirko Popadic/Fotolia

Der Nabu Biedenkopf will mit Kindern Nistkästen bauen und so den Blick für die Natur schärfen. Archivfoto: NABU/Jens Kube

Der Nabu Biedenkopf will mit Kindern Nistkästen bauen und so den Blick für die Natur schärfen. Archivfoto: NABU/Jens Kube

Nabu-Chef Lukas Cegledi will den Ferienkindern die Natur näher bringen. Foto: Susan Abbe

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Felix Michel lädt die Ferienkinder in den Tennisclub Biedenkopf ein. Foto: Susan Abbe

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Häkeln können Kinder bei Silke Lenz im "silenzio" lernen. Archivfoto: Jaqueline Grünwald

Häkeln können Kinder bei Silke Lenz im "silenzio" lernen. Archivfoto: Jaqueline Grünwald

Silke Lenz bietet gleich sechs Handarbeits-Ferienpass-Aktionen an. Foto: Susan Abbe

Silke Lenz bietet gleich sechs Handarbeits-Ferienpass-Aktionen an. Foto: Susan Abbe

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MOBILE JUGENDARBEIT BIETET ZWEI WOCHEN FERIENBETREUUNG

Die Mobile Jugendarbeit (mobja) bietet in der ersten Ferienwoche (6. bis 10. Juli) und in der letzten Ferienwoche (10. bis 14. August) jeweils von 10 bis 16 Uhr Ferienbetreuung für Kinder zwischen sechs und 12 Jahren an.

Die mobja-Ferienspiele finden in diesem Jahr nicht in Biedenkopf, sondern auf dem großen Gelände der Tagesgruppe des St. Elisabeth-Vereins in Dautphetal statt. Dort ist genügend Platz, um Abstand halten zu können.

Geplant sind Spiel- und KreativangeboteNach Möglichkeit sollen auch einzelne Ausflüge stattfinden.

Pro Ferienwoche können 24 Kinder mitmachen. Die Teilnahme kostet 55 Euro für eine Woche und 100 Euro für beide Wochen.

Infos gibt es auf www.biedenkopf.de.

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Biedenkopf Ort Hessen Marburg-biedenkopf Biedenkopf,-stadt Biedenkopf
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