Biedenkopfer können Grün- und Astschnitt abgeben

Die neue Annahmestelle für Grün- und Astschnitt in Ludwigshütte öffnet am Mittwoch, 29. Juni, zum ersten Mal ihre Tore. Der abgegebene Grünschnitt wird in den blauen Containern gesammelt und abtransportiert. Astschnitt kommt in eine der aus großen Steinblöcken errichteten Lagerboxen (rechts) und wird später in der benachbarten Holzhackschnitzelanlage der Nahwärme Biedenkopf GmbH weiterverarbeitet. Foto: Susan Abbe