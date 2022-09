Biedenkopfer Künstler bieten wieder Lichtblicke

37 großformatige Kunstwerke sind ab dem 27. September im Rahmen der Open-Air-Ausstellung "Lichtblicke II" vor dem Biedenkopfer Rathaus zu sehen. Auch das Gemälde "Bunt wie der Wind" der Künstlerin Christa Majer gehört dazu. Foto: Stadt Biedenkopf

BIEDENKOPF - Elf heimische Künster zeigen ab der kommenden Wochen im Rahmen der mobilen Open-Air-Kunstausstellung "Lichtblicke II" insgesamt 37 großformatige Kunstwerke. Die Stadt Biedenkopf und der Verein BidKultur bereiten die Ausstellung gemeinsam vor. Eröffnung ist am Dienstag, 27. September, um 16.30 Uhr auf dem Vorplatz des Biedenkopfer Rathauses (Hainstraße 63).

37 Kunstwerke gedruckt

auf großformatige Banner

In der Corona-Zeit, als Kunstausstellungen in Innenräumen nicht möglich waren, ist die Idee zur ersten Open-Air-Ausstellung "Lichtblicke" entstanden. 2020 ließen die Stadt Biedenkopf und der Verein BidKultur die Werke heimischer Künstler auf große Banner drucken, die dann im gesamten Stadtgebiet an Hauswänden, Mauern und Gartenzäunen aufgehängt wurden. Die Kunstwerke - so der Gedanke dahinter - sollten den Menschen im schwierigen Alltag kleine künstlerische Lichtblicke bieten.

Jetzt gestalten die Stadt und BidKultur gemeinsam die Nachfolge-Ausstellung "Lichtblicke II". Die Grundidee ist die gleiche, die Umsetzung erfolgt aber etwas anders. Elf Künstler von BidKultur wirken mit. Sie haben 37 Werke - Malerei und Fotografien gestaltet. Die Arbeiten wurden wieder großformatig gedruckt wurden - dieses Mal aber auf Bauzaunbanner. Auf diese Weise wird die Ausstellung mobil: Die Bauzäune mit den Kunstbannern können vor dem Rathaus aufgestellt werden.

Zu sehen sind Arbeiten der Künstler Renate Bonacker, Doris Bönsch, Ursula Cyriax, Gertrud Durlas, Regina Gerstenberg, Peter Hoffmann, Johanna Krämer, Christa Majer, Susanne Ochs, Andreas Pflitsch und Arpan Phoenix. Alle 37 Kunst-Banner zusammengenommen ergeben eine große Kunstausstellung im öffentlichen Raum.

Biedenkopfs Bürgermeister Joachim Thiemig (SPD) eröffnet die Ausstellung vor dem Biedenkopfer Rathaus (Hainstraße 63) am Dienstag, 27. September, um 16.30 Uhr. Die frei zugängliche und kostenlose Ausstellung wird danach bis einschließlich Sonntag, 16. Oktober, zu sehen sein.