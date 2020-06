Biedenkopfer Künstlerin erhält Otto-Ubbelohde-Preis 2020

Mit Hilde Genz zeichnet der Landkreis eine Keramik-Künstlerin aus, die mit zeitkritischen Werken auch zum Nachdenken anregt. Archivfoto: Hartmut Bünger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Marburg-Biedenkopf (red). Der Otto-Ubbelohde-Preis geht im Jahr 2020 an die Biedenkopfer Künstlerin Hilde Genz, den Autor und Theatermacher Willi Schmidt (Ebsdorfergrund) sowie an den Polizei-Motorsport-Club Marburg (PMC). Die höchste Kultur-Auszeichnung des Landkreises Marburg-Biedenkopf ist mit einem Preisgeld von je 1000 Euro verbunden.

Insgesamt 45 Bewerbungen hat die Jury sorgfältig beurteilt und geprüft. Verliehen wird der Preis im September.

Hilde Genz

Mit Hilde Genz würdigt der Landkreis eine Keramik-Künstlerin, die seit vielen Jahren sehr aktiv und innovativ arbeitet. Mit ihren Arbeiten schafft sie es immer wieder, den Nerv der Zeit zu treffen.

Das zeigte auch ihr Beitrag zu den Kunsttagen 2016. Hier erstellte sie eine Bogenbrücken-Skulptur, bei der auf der einen Seite ein Smartphone und auf der anderen Seite zerstörte Häuser zu sehen waren: Das Smartphone als "Brücke" zur Heimat im Kriegszustand.

Fotos Mit Hilde Genz zeichnet der Landkreis eine Keramik-Künstlerin aus, die mit zeitkritischen Werken auch zum Nachdenken anregt. Archivfoto: Hartmut Bünger Mit Willi Schmidt würdigt der Landkreis einen Autor und Theatermacher, der sich intensiv mit Themen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf beschäftigt hat. Die von ihm verfassten Geschichten sind oft tief in der regionalen Geschichte des Kreises angesiedelt. Der Kreis zeichnet den Polizei-Motorsport-Club Marburg 1990 e. V. für sein großes Engagement im vom Verein betriebenen Polizeioldtimer-Museum aus. Im Mittelpunkt stehen außergewöhnliche, historische Polizeifahrzeuge, die auch einen Einblick in die Geschichte der Polizei geben. 3

Auch mit anderen Arbeiten verdeutlichte sie mögliche Fehlentwicklungen, wie etwa mit einem Menschen vor einem Bildschirm, der nahezu reduziert auf die rechte Hand und die Augen ist. Betonköpfe oder ihre Arbeit "Rückgrat" gehören ebenso in diese Kategorie.

Mit diesen zeitkritischen Ton-Arbeiten regt sie die Betrachter immer wieder zum Nachdenken an und erfüllt damit eine sehr wichtige Aufgabe der Kunst. Freie Arbeiten sowie architektonische Arbeiten kommen hinzu.

Im Botanischen Garten in Marburg war zudem ihre Arbeit "Vom Fischer un siner Fau" aus den Märchen der Brüder Grimm zu sehen. Seit 2001 nimmt sie regelmäßig an den Kunsttagen Marburg-Biedenkopf teil. Bei der Vernissage der Kunsttage im Landgrafenschloss in Marburg 2018 sprach sie zur Begrüßung stellvertretend im Namen aller teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler.

Die sehr bescheidene und freundliche Künstlerin aus Biedenkopf begann 1983 mit ihrer keramischen Arbeit und bildete sich intensiv unter anderem an der "Freien Akademie" in Gießen, bei dem freien Keramiker Harald Jegodzienski und bei der Bildhauerin Maria Krause weiter. In Anerkennung ihres künstlerischen Schaffens zeichnet der Landkreis Marburg-Biedenkopf Hilde Genz aus Biedenkopf mit dem Otto-Ubbelohde-Preis 2020 aus.

Willi Schmidt

Mit Willi Schmidt würdigt der Landkreis einen Autor und Theatermacher, der sich intensiv mit Themen aus dem Landkreis beschäftigt hat. Die Geschichten seiner von ihm verfassten Theaterstücke sind tief in der regionalen Geschichte des Landkreises angesiedelt. Sie behandeln Themen wie etwa des bäuerlich geprägten Landlebens: "Unterm Eschbann", "In die neue Welt", "Wirtshaus an der Lahn 1 -3", "Affenfelsen" und andere mehr. In vielen Stücken wird der heimische Dialekt gesprochen, um die größtmögliche Authentizität zu erzielen.

In seinen Stücken bezieht Willi Schmidt Dialekt sprechende Laienschauspieler seines Heimatdorfes Wittelsberg sowie anderer Orte des Ebsdorfergrunds oder Großseelheims ein. Ausnahmslos alle Theateraufführungen sind jenseits einer verklärenden Idylle gebaut. Sie handeln von realen Problemen der Menschen. Darunter etwa bäuerliche Großmacht und Ausbeutung von Mägden und Landarbeitern, Auswanderung aus Armutsgründen, "verbotene Liebe" zwischen Magd und Knecht, Ausgrenzung von Menschen mit psychischen Problemen, technischer Fortschritt versus Handarbeit, soziale Verwerfungen auf dem Lande oder Bodenspekulation versus Erhalt einer Kultgaststätte.

Bekannt ist er auch aus der Waggonhalle in Marburg. Die Auszeichnung von Willi Schmidt dient der Würdigung seines Lebenswerks und damit auch der kritischen Auseinandersetzung mit historischen Themen der Region. In Anerkennung seines vielfältigen kulturellen Schaffens zeichnet der Landkreis Marburg-Biedenkopf Willi Schmidt aus dem Ebsdorfergrund mit dem Otto-Ubbelohde-Preis 2020 aus.

Polizei-Motorsport-Club

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf zeichnet den Polizei-Motorsport-Club Marburg für sein großes Engagement im vom Verein betriebenen "Ersten deutschen Polizeioldtimer-Museum Marburg" aus. Nach umfangreichen Umbauarbeiten erfolgte am 12. Juli 2003 die offizielle Einweihung des Museums.

Mit der Eröffnung entsprachen die Akteure dem dauerhaft immer größer gewordenen Interesse an historischen Polizeifahrzeugen. Seitdem haben zigtausende Besucherinnen und Besucher die regelmäßigen Öffnungszeiten mit freiem Eintritt wahrgenommen.

Im Mittelpunkt des Museums stehen die außergewöhnlichen, historischen Polizeifahrzeuge des PMC. Die Sammlung, in dieser Größe einmalig in Deutschland, wenn nicht sogar weltweit, umfasst weit über 90 Polizeifahrzeuge ganz unterschiedlicher Bauart von Motorrädern und gepanzerten Sonderwagen über Wasserwerfer bis hin zu einem Schwimmwagen. Weitere polizeiliche Exponate, Infotafeln und viele Fotos bieten den Besuchenden Eindrücke über die Motorisierung der Polizei und in die vielseitige, interessante und die nicht selten schwierige Arbeit der letzten 75 Jahre.

Die Fahrzeuge des Polizei-Oldtimer-Museums sind inzwischen bundesweit bekannt und kamen bereits in vielen Film- und Fernsehproduktionen zum Einsatz, wie etwa in "Der Baader-Meinhof Komplex" mit fünf Fahrzeugen oder beispielsweise in "Das Wunder von Bern". Sieht man also alte deutsche Polizeifahrzeuge auf der Kinoleinwand oder im Fernsehen, so kommen sie sehr oft aus Marburg. Die Jury legte Wert darauf, deutlich zu machen, dass Polizeifahrzeuge aus dem Polizei-Oldtimer-Museum nicht nur in vielen Filmen zu sehen sind, sondern dass sie damit auch die Universitätsstadt Marburg und den Landkreis repräsentieren. Zudem würdigte die Jury das große ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder, die die Fahrzeuge selbst restaurieren und Einzelteile sogar von Hand fertigen müssen, wenn es keine Ersatzteile mehr gibt. In Anerkennung der engagierten Arbeit des Polizei-Oldtimer-Museums zeichnet der Landkreis Marburg-Biedenkopf den Polizei-Motor-Sport-Club Marburg 1990 e.V. mit dem Otto-Ubbelohde-Preis 2020 aus.