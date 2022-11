Biedenkopfer Lahntalschülerinnen beweisen Sprachkompetenz

Schulleiterin Sabine Schäfer-Jarosz (l.) und Französischlehrerin Astrid Dülfer (r.) übergaben (v.l.) Emilia Menn, Julia Richter und Mariella Bäcker die Zertifikate. Nicht bei der Übergabe anwesend war Hanna Wolf. (© Lahntalschule Biedenkopf)

BIEDENKOPF - An der Lahntalschule in Biedenkopf konnten vier Schülerinnen das Sprachzertifikat für Französisch als Fremdsprache entgegennehmen.

Mariella Bäcker, Emilia Menn, Julia Richter und Hanna Wolf sind die vier engagierten Schülerinnen der Mittelstufe, die das Fortbildungsangebot der Schule, sich im Rahmen einer AG auf die staatliche Sprachprüfung vorzubereiten, wahrgenommen hatten und nun die jeweils sehr gut bewerteten Ergebnisse ihrer mündlichen und schriftlichen Leistungen in Form eines Zertifikats in den Händen halten können.

Das Diplôme D'Etudes en Langue Française (DELF) wird vom französischen Bildungsministerium vergeben und ist weltweit anerkannt und unbefristet gültig. Die Sprachzertifikate können in vier verschiedenen Kompetenzniveaus abgelegt werden: A1, A2, B1 und B2. Diese Niveaus entsprechen den ersten vier Stufen des "Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen" (GeR).

Schon Sprachanfänger können sich qualifizieren

Das DELF-Zertifikat eine offizielle Bescheinigung, die bei einer Bewerbung um einen Studien- oder Arbeitsplatz hilfreich sein kann. Die Prüfung beinhaltet einen mündlichen und einen schriftlichen Teil, wobei die Prüfungsinhalte den gewohnten Sprechsituationen und Themen der Jugendlichen angepasst sind. Im Zentrum steht die Bewertung der Ausdrucksfähigkeit der Kandidaten.

Die Lahntalschule bietet im Rahmen ihres Ganztagsangebots in der DELF-AG bereits den jüngsten Französischlernern die Möglichkeit, sich auf die Prüfung der Niveaustufe A1 vorzubereiten. So habe etwa ein Schüler der Lahntalschule als jüngster Teilnehmer am Prüfungsdurchgang 2019 bereits nach einem halben Jahr Sprachunterricht ein stolzes Ergebnis auf dem Niveau A1 erlangt.

Emilia, Hanna, Julia und Mariella haben schon zum zweiten Mal teilgenommen und nach erfolgreichem Erwerb der Niveaustufe A1 vor zwei Jahren nun ihre Kompetenzen auf dem nächsthöheren Niveau A2 erwiesen. Eine der Schülerinnen ist bereits in den Vorbereitungen für die Teilnahme an der im kommenden März stattfindenden Prüfung für das Niveau B1.