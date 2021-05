3 min

Biedenkopfer Ortsbeirat hofft auf zwei neue Brücken

Biedenkopfs Kernstadt meldet Haushaltswünsche für 2022 an. Auf der Liste stehen neue Lahnstege am Promenadenweg und in Sachsenhausen sowie die Neuordnung eines Parkplatzes.

Von Susan Abbe Redakteurin Biedenkopf