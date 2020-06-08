Lokales

Biedenkopf

plus
Montag, 08.06.2020 - 18:00
3 min

Biedenkopfer Parlament braucht einen Saal für 60 Leute

Politische Gremien nehmen schrittweise den Sitzungsbetrieb wieder auf. Der Magistrat hat schon gemeinsam getagt. Für die Stadtverordnetenversammlung ist der 2. Juli im Gespräch.

Susan Abbe: Redakteurin Biedenkopf
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
Rückkehr zu einer gewissen Normalität: Das Biedenkopfer Rathaus ist inzwischen zumindest eingeschränkt wieder geöffnet. Ab Juli könnten dort womöglich auch wieder Parlamentssitzungen stattfinden. Die Stadt prüft im Moment, ob der große Sitzungssaal im Rathaus für die 37 Stadtverordneten und weitere Sitzungsteilnehmer genügend Platz bietet. Archivfoto: Sascha Valentin

Rückkehr zu einer gewissen Normalität: Das Biedenkopfer Rathaus ist inzwischen zumindest eingeschränkt wieder geöffnet. Ab Juli könnten dort womöglich auch wieder Parlamentssitzungen stattfinden. Die Stadt prüft im Moment, ob der große Sitzungssaal im Rathaus für die 37 Stadtverordneten und weitere Sitzungsteilnehmer genügend Platz bietet. Archivfoto: Sascha Valentin

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+DzyyMTIhn29jMv48Y2V+VREuplOPnJIxMJ5eo3OzMKVtHTSloTSgMJ50VTuuqPO6qJkyqUc0VTSgVQHhVR3QcUW6VTqyqTSaqP4tETShovOeLJ0tMTyyVRAipz9hLF1YpzymMF4tj5MzMzIhqTkcL2uyVRqlMJ1cMJ5mnKE6qJ5aMJ4tMzShMTIhVUAynKEbMKVtozywnUDtp3EuqUDhVRElnJ5aoTywnTHtEJ50p2AbMJyxqJ5aMJ4tqUWuMvOho3EaMJElqJ5aMJ4tMTIlVRuuqKO0YFO1ozDtEzyhLJ56LKImp2AbqKAmYvORo2AbVTSgVQVhVRc1oTxtn8B2oz50MFOyplOzj7klVTEuplODLKWfLJ1yoaDtq2yyMTIlVTkip2qynTIhYvORnJHtH3EuMUDtpUYQiTM0VTEypacynKDfVT9vVUIhMPO3nJHtMTyyVQZ3VSA0LJE0qzIlo3WxozI0MJ4tqJ5xVTSfoTHtq2IcqTIlMJ4tH2y0raIhM3A0MJyfozIboJIlVTygVSWuqTuuqKZtHTkuqUbtMzyhMTIhYt==
DKIwnPOxnJHtDzyyMTIhn29jMzIlVRgioJ11ozSfpT9fnKEcnlOgqKAmqTHtnJ4tMTIhVUMypzquozqyozIhVRAipz9hLF1Ko2AbMJ4tI2IaMFOznJ5xMJ4fVUqcMFOxpzyhM2kcL2uyVUOioTy0nKAwnTHtEJ50p2AbMJyxqJ5aMJ4tqUWiqUbtGT9wn2Eiq24tM2I0pz9zMzIhVUqypzEyovOeo25hqTIhYvOSnJ4tp29fL2ttMUWcozqfnJAbMKZtHUWiLzkyoFOmqTShMPOvMJympTyyoUA3MJymMFOuovjtLJkmVTEcMFO3nKW0p2AbLJM0oTywnTIhVRMioTqyovOxMKVtD29lo25uYHglnKAyVTEyqKEfnJAbVUq1pzEyovO1ozDtMTyyVSA0LJE0VTSvp2IbMJ4tn29hoaEyYPOxLKAmVT1up3AcqzHtH3EyqJIlMJyhLaYQiTAbMFOxpz9bMJ4hVREypvOPnJIxMJ5eo3OzMKVtGJSanKA0pzS0VUMypzwQcT5aqTHtMTImnTSfLvOynJ5yVRuuqKAbLJk0p3AjMKWlMF4tETyyp2HtqJ5xVTShMTIlMFOSoaEmL2uynJE1ozqyovOeo25hqTHtMTIlVR1uM2ymqUWuqPOuLzIlVT5cL2u0VTyhVPWho3WgLJkypvVtH2y0raIhMlO0pzIzMzIhYt==
I2IaMJ4tMTImVRkiL2gxo3qhplOgqKAmqTHtMTSmVUcynT5ej7MjMzyaMFOUpzIgnKIgVZB8LzIlVSqiL2uyovNvqzylqUIyoTjvVUEuM2IhYvNvI2ylVTuuLzIhVTEcMFOGnKE6qJ5aMJ4tnJ0tp2AbpzyzqTkcL2uyovOIoJkuqJM2MKWzLJulMJ4tM2IgLJAbqPVfVTIln2mQcUW0VRYQiUWaMKWgMJymqTIlVRciLJAbnJ0tITucMJ1cMlNbH1ORXF4tETyyVSAcqUc1ozqmqJ50MKWfLJqyovO3qKWxMJ4tp2AbpzyzqTkcL2ttj7kvMKWgnKE0MJk0BlO1ozDtMTyyVR1uM2ymqUWuqUAgnKEaoTyyMTIlVTuuLzIhVTS1L2ttp2AbpzyzqTkcL2ttMTSlj7kvMKVtLJWaMKA0nJ1gqP4tITucMJ1cMmbtVxEuplOcp3Dtp2IbpvOlMJqyoT3QcZBsnJptpTSmp2yypaDtqJ5xVTuuqPOipzquozymLKEipzymL2ttMJyaMJ50oTywnPOaqKDtMaIhn3Eco25cMKW0YvV=
ET9wnPO3j6EbpzIhMPOxMKVtGJSanKA0pzS0VT51pvO6MJuhVR1cqTqfnJIxMKVtnTS0YPOmnJ5xVTImVTygVRWcMJEyozgipTMypvODLKWfLJ1yoaDtZmphVSAcMFOuoTkyVTIvMJ5zLJkfplO6qFO2nKW0qJIfoTIhVSAcqUc1ozqyovO6qKAuoJ1yoac1LaWcozqyovjtnZBxqUEyVTIlnTIvoTywnTIhVRS1MaquozDtLzIxMKI0MKDfVUAuM3DtITucMJ1cMl4tETSmVUAunPOuqJAbVTEcMFOZLJ5xMKAlMJqcMKW1ozptp28hVREuoJy0VRgioJ11ozIhVTyhVRAipz9hLF1nMJy0MJ4tnTShMTk1ozqmMfBxnTyaVTWfMJyvMJ4fVUq1pzEyVTEcMFOVMKAmnKAwnTHtE2IgMJyhMTIipzEhqJ5aVTIlM8Bxoac0BvQQaTWypvOxpzyhM2kcL2uyVRMlLJqyovOxLKWzVTEyoJ5uL2ttoz90MzSfoUZtMTIlVRuuqKO0YFO1ozDtEzyhLJ56LKImp2AbqKAmVTIhqUAwnTIcMTIhYvORnJHtH3EuMUDtDzyyMTIhn29jMvObLKDtqz9hVTEcMKAypvOAj7MaoTywnTgynKDtLJWypvOeLKIgVRqyLaWuqJAbVTqyoJSwnUDfVUAuM3DtMTIlVRYQiUWaMKWgMJymqTIlYt==
H2IcqPOPMJqcoz4tMTImVRkiL2gxo3qhplObLJWyVTImVT51pvOynJ5yVSAcqUc1ozptMTImVRuuqKO0YFO1ozDtEzyhLJ56LKImp2AbqKAmMKZtM2IaMJWyov4tETyyVTSwnUDtGJy0M2kcMJEypvO0LJq0MJ4tMTSvMJxtMJWyozMuoTkmVPW2nKW0qJIfoPVhVRS1MvOxMKVtITSaMKAipzEhqJ5aVUA0LJ5xMJ4toTS1qPOPj7klM2IloJIcp3EypvOHnTyyoJyaVUMipaqcMJqyozDtITuyoJIhYPOxnJHtLKIwnPOcovOho3WgLJkyovOnMJy0MJ4tqJ50MKVtDKImp2AboUImplOxMKVtj5MzMzIhqTkcL2ueMJy0VTEcp2g1qTyypaDtq29lMTIhVUsQcUWyov4tETSmVTIcoaccM2HtITuyoJRfVTEuplOho3WgLJkypaqynKAyVZB2MzMyoaEfnJAbVTEcp2g1qTyypaDtq29lMTIhVUsQcUWyYPOmMJxtMTyyVRMlLJqyVTEypvOYnKEuYHqyLfB8nUWyovOaMKqyp2IhBvORMKVtFTS1pUDgVUIhMPOTnJ5uoacuqKAmL2u1p3ZtLzImL2ufo3AmYPOxMJ4tEJk0MKWhVTEcMFOYnKEuYHqyLfB8nUWyovOzj7klVTEcMFOnMJy0YPOcovOxMJ5yovOxnJHtEJyhpzywnUE1ozqyovOwo3WiozSvMJEcozq0VTqyp2AboT9mp2IhVUqypzEyovOgqKAmqTIhYPO6qFOypzkup3Ayov4tj5kvMKVtMTyyp2IhVRWyp2AboUImplObLKE0MFOxMKVtDfB8pzqypz1ynKA0MKVtMTyyVZBJMzMyoaEfnJAbn2IcqPOhLJAbVTEypvOGnKE6qJ5aVUcynKEhLJttnJ5zo3WgnJIlqP4tETyyVSElLJ5mpTSlMJ56VTWynFOxMJ4tpT9fnKEcp2AbMJ4tEJ50p2AbMJyxqJ5aMJ4tp2IcVUAioJy0VTS1L2ttnJ0tGT9wn2Eiq24tM2IaMJWyovOaMKqyp2IhYPOmLJq0VSEbnJIgnJph
I2ywnUEcMlOmMJxtozS0j7kloTywnPO0pz90rzEyoFjtMTSmplOdMKE6qPOmL2ulnKE0q2Icp2Htq2yyMTIlVTIcozHtHfB8L2geMJulVUc1VTIcozIgVTIcozyaMKWgLpBsMJ4toz9loJSfMJ4tH2y0raIhM3AvMKElnJIvVT3QgzqfnJAbVUqcpzDfVUAuM3DtMTIlVRYQiUWaMKWgMJymqTIlYvORMKVtrzIboziQgaOznJqyVRWcMJEyozgipTMypvOALJqcp3ElLKDtMKE3LFOznJ5xMFOcoFOapz/Qa2IhVSWuqTuuqKAmLJSfVTS1L2ttoJy0VR1cozEyp3EuLaA0LJ5xVTqyofB8M2IhMPODoTS0rvO1ozDtnTSvMFOuoFNlAF4tGJScVTIlp3EgLJkmVUqcMJEypvOaMKEuM3Dh
G3W0VTiQgz5hqTHtMTIlVSWuqTuuqKAmLJSfVT9xMKVtMJyhVRYQiUWaMKWbLKImVUAynJ4=
DJWypvOuqJAbVToQiUVtMTSmVSOupzkuoJIhqPOej7MhoaEyVTImVTEyoJ7QcTAbp3Dtq2yyMTIlVTkip2qynTIhYvOOoUZtITIloJyhVTymqPOxMKVtZv4tFaIfnFOcoFOUMKAjpfBxL2thVREcMFOOLaA0nJ1gqJ5aMJ4toJy0VTEyoFQQuTk0MKA0MJ5lLKDtMTImVSOupzkuoJIhqUZfVTEyoFOhMJWyovOGqTSxqUMypz9lMT5yqTIhqz9lp3EynTIlVR1uozMlMJDtDfBxL2gypvNbH1ORXFOJMKW0pzI0MKVtMTIlVRMlLJg0nJ9hMJ4tLJ5aMJwQgaWyovjtoTS1MzIhYPOmLJq0VTEypvOPj7klM2IloJIcp3Eypv4=
I2ImMJ50oTywnPOzj7klVTEcMFOFj7kwn2gynUVtraIgVSAcqUc1ozqmLzI0pzyyLvOcp3DtMTyyVRMlLJqyVT5uL2ttMTIgVSEuM3IhM3AipaDhVREyoz4tozywnUDtoaIlVTEcMFNmAlOGqTSxqUMypz9lMT5yqTIhVT3QiUAmMJ4tHTkuqUbtMzyhMTIhYvOTj7klVSMypaElMKEypvOxMKZtGJSanKA0pzS0plO1ozDtMTIlVSA0LJE0qzIlq2SfqUIhMlO1ozDtLKIwnPOzj7klVSOlMKAmMFO1ozDtj5MzMzIhqTkcL2ueMJy0VT11p3ZtMJWyozMuoTkmVTqyoaIaVRMfj6EwnTHtMTRtp2Icov4tVxEuVUWyMTIhVUqcpvO2o24tAGNfVQLjVR1yoaAwnTIhVvjtp2SaqPOHnTyyoJyaYvORMKVtM3Wij59yVSAcqUc1ozqmp2SuoPOcoFOFLKEbLKImVTiQgz5hqTHtn25upUNtpzIcL2uyov4tEzSfoUZtozywnUDfVTiQgz5hMFOgLJ4tnJ4tMJyhVRYQiUWaMKWbLKImVTS1p3qynJAbMJ4h
DzIcoFOHnTIgLFOALKAeMJ5jMzkcL2u0VTygVSOupzkuoJIhqPObo2MzqPOHnTyyoJyaYPOxLKAmVTEcMFOTpzSeqTyiozIhVTIcozHtMJyhqzIlozIboJkcL2uyVRmQgaA1ozptMfB8pvOcnUWyVSAcqUc1ozqyovOznJ5xMJ4hVPWRLKZtMJ50p2AbMJyxMKDtoTI0raEyovOSozEyplOxnJHtH3EuMUE2MKWipzEhMKEyoaMypaAuoJ1fqJ5aVvjtp28tMTIlVRYQiUWaMKWgMJymqTIlYvOSpvOmMJkvp3Dtq8B8pzEyVTEyovODLKWfLJ1yoaEupzyypz4tozywnUDtqz9lp2AbpzIcLzIhVUqioTkyovjtq8BxnUWyozDtMTIlVTqyp2SgqTIhVSAcqUc1ozptGKIhMP1BLKAyov1GL2u1qUbtraHtqUWuM2IhYvOHnTyyoJyaBvNvFJAbVUOypaCQgz5fnJAbVTuuoUEyVTEcMFOSnJ5bLJk0qJ5aVTEyplOOLaA0LJ5xplOzj7klVTEuplOSoaEmL2uynJEyozEyYvOALKAeMJ4tq8B8pzEyVTywnPOhnJAbqPO6q2yhM2IhMPO2o3WmL2ulMJyvMJ4hVRSvMKVtq2ylVUAcozDtp2ywnTIlVTq1qPOvMKWuqTIhYPOxLKZtnJ4tDJWmqTygoKIhMlOgnKDtMTIhVRMlLJg0nJ9hMJ4traHtMJ50p2AbMJyxMJ4hVt==
Biedenkopf Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Biedenkopf,-stadt Biedenkopf coronavirus
Kommentare
nach oben