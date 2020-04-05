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Sonntag, 05.04.2020 - 19:00
2 min

Biedenkopfer richtet auf Facebook Gruppe für Hilfsangebote ein

Der Biedenkopfer Andre Heinek richtet eine Gruppe für Hilfsangebote ein. Weil viele Senioren kein Facebook nutzen, sollen die Helfer auch gezielt in Altenheimen und bei Pflegediensten nachfragen.

Von Sascha Valentin
Andre Heinek hat bei Facebook eine Gruppe gestartet, die dazu beitragen soll, dass sich Menschen organisieren, die Hilfe für Senioren und Kranke anbieten. Foto: Sascha Valentin

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