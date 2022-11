Biedenkopfer Schüler sind in Wirtschaftsenglisch fit

Lehrerin Samantha Thompson-Vollendorf (hinten v.l.), Helene Redante, Anna Leicht-Wagner, Niklas Franke, Lehrerin Britta Mehren-Vogt und Schulleiterin Sabine Schäfer-Jarosz (vorne v.l.) sowie Yannis Winhauer, Paul Jonas Wagner, Elisabeth Lixfeld und Amelie Spieß sind stolz auf die Englisch-Zertifikate. Foto: Britta Mehren-Vogt

BIEDENKOPF - Wie im vergangenen Jahr haben auch in diesem Jahr wieder einige Lahntalschüler das international anerkannte Examen zum Cambridge Business English Certificate Vantage (BEC) abgelegt.

Das viereinhalbstündige BEC Vantage Examen wurde von der University of Cambridge konzipiert und überprüft die Sprachkenntnisse im Bereich Wirtschaft und Beruf auf verschiedenen Niveau-Stufen und in den vier Kompetenzen Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen. Es finde jedes Jahr an mehreren Terminen in verschiedenen Prüfungszentren weltweit statt, so Lehrerin Britta Mehren-Vogt. Die Prüfungen würden von Lehrkräften durchgeführt und korrigiert, die von der University of Cambridge beauftragt wurden.

"Alle neun Lahntalschul-Absolventen des BEC Vantage haben nach Teilnahme an einer einjährigen Arbeitsgruppe mit Bravour bestanden", teilt Britta Mehren-Vogt mit. In einer kleinen Feierstunde wurden die Leistungen der Schüler von den unterrichtenden Lehrerinnen Britta Mehren-Vogt und Samantha Thompson-Vollendorf sowie Schulleiterin Sabine Schäfer-Jarosz mit einem Geschenk gewürdigt.

Drei Absolventen hätten mit dem Zertifikat sogar das Sprachniveau C1 anerkannt bekommen, das laut dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Fremdsprachen (GER) einer Sprachkompetenz auf universitärem Niveau entspreche und der eines Muttersprachlers sehr nahekomme. Das Niveau C1 entspreche der Bestnote A.

Sechs Prüflinge hätten das Sprachniveau B2 erreicht, das einer Sprachkompetenz auf gehobenem, gymnasialem Niveau und der Note B entspreche.

Das Zertifikat erhalten haben Niklas Franke, Dikshita Juneja, Anna Leicht-Wagner, Elisabeth Lixfeld, Helen Redante, Amelie Spieß, Paul Jonas Wagner, Ferris Weinhart und Yannis Winhauer.