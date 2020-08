3 min

Biedenkopfer sollen sich sicher fühlen

Die Stadt ist als fünfte Kommune in Hessen in das "Kompass"-Programm des Landes Hessen aufgenommen worden. Objektiv betrachtet ist Biedenkopf schon jetzt ein sicheres Fleckchen, stellte Polizeipräsident Bernd Paul am Donnerstag fest: Die Stadt zähle rund 2000 weniger sicherheitsrelevante Vorfälle als der Durchschnitt in Hessen.

Von Sascha Valentin