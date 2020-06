Biedenkopfer Sommermusikreihe startet am Samstag

Die Oboistin Rossana Acosta und Dekanatskantor Johann Lieberknecht spielen Bach und Marcello. Foto: Johann Lieberknecht

Biedenkopf (red). Nach vielen Wochen, in denen kaum Livemusik zu hören war, gibt es nun wieder die Gelegenheit dazu: Am Samstag, 13. Juni, findet um 18 Uhr in der Stadtkirche Biedenkopf das erste Konzert der Sommermusikreihe mit Dekanatskantor Johann Lieberknecht statt.

In den drei Sommermonaten gibt es an jeweils zwei Samstagabenden kleine Konzertformate von maximal 45 Minuten, bei denen in kleinerer Besetzung musiziert wird. Ursprünglich war die Reihe für die Hospitalkirche geplant, wird aber aufgrund der aktuellen Umstände in der Stadtkirche stattfinden, für die es bereits ein bestehendes Hygienekonzept gibt. Das Tragen einer Maske wird beim Publikum allerdings vorausgesetzt.

Im Konzert am Samstag sind Werke für Oboe und Orgel zu hören. Es spielt die Oboistin Rossana Acosta aus Elnhausen, begleitet von Johann Lieberknecht. Auf dem Programm stehen Sonaten für Oboe und Begleitung von Johann Sebastian Bach und Alessandro Marcello. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Kirchenmusik wird gebeten.

Die weiteren Konzerttermine: 27. Juni, 18. Juli, 25. Juli, 8. August und 22. August, jeweils um 18 Uhr.