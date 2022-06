Biedenkopfer Spielmannszug hat wieder vollen Terminkalender

Der Biedenkopfer Spielmannszug freut sich auf viele kommende Termine. Foto: Spielmannszug Biedenkopf

BIEDENKOPF - Der Spielmannszug 1970 Biedenkopf hat einen neuen Vorstand gewählt. Der plötzliche Tod des langjährigen Kassenwartes Ulrich Schlagowsky hatte eine große Lücke hinterlassen - der Biedenkopfer hatte über 45 Jahre die Kasse des musikalischen Botschafters Biedenkopfs geführt.

Wie bei der Jahreshauptversammlung deutlich wurde, konnte diese Lücke nur dank der starken Gemeinschaft innerhalb des Musikzuges einigermaßen überbrückt werden.

Dieser Zusammenhalt wurde auch bei den notwendig gewordenen Wahlen deutlich: Petra Harnack übt weiterhin das Amt der Vorsitzenden aus. Dirk Freund übernahm das Amt des Kassenwartes und sein Amt als stellvertretender Vorsitzender ist nun in den Händen von Sabine Valentin. Schriftführerinnen sind Carina Peuckert und Elke Interthal, stellvertretende Kassenwartin ist Sigrun Weimann.

Der Terminkalender

ist endlich wieder voll

Der Stabführer Sebastian Weigl und die Beisitzer Christina Größer sowie Timo Schmidt unterstützen den Vorstand. Die abflauende Pandemie hat den Musikern mit ihren Trommeln, Flöten, Lyra, Pauke und Becken zahlreiche Spielverpflichtungen eingebracht. Im vollen Veranstaltungsterminplan ragen die Spielverpflichtungen bei den Grenzgängen in Wetter und Buchenau sowie einige Fahnenjubiläen von Biedenkopfer Männergesellschaften heraus. Petra Harnack berichtete, dass zwei junge Flötisten für den Spielmannszug gewonnen werden konnten. Der Verein würde sich aber über weitere interessierte Musikfreunde freuen, und zwar ganz besonders im Nachwuchsbereich. Jeweils donnerstags können sich interessierte Jungen und Mädchen ab dem siebten Lebensjahr bei der Übungsstunde informieren. Diese Übungsstunde findet von 19 bis 21 Uhr in der Grundschule Biedenkopf statt. In den Klassenräumen werden die verschiedenen Ausbilder unter der Leitung von Petra Harnack mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen Nachwuchsmusiker an die richtigen Töne heranführen.

Aktive Mitglieder werden

bei dem Treffen geehrt

Das Interesse am Mitmachen habe man bei den langjährigen Aktiven durch die Wiederaufnahme älterer Stücke, die Erinnerungen wecken, noch einmal steigern können, berichtete Harnack. Trotzdem wolle man sich in Zukunft verstärkt auch neuen Stücken widmen, betonte Stabführer Sebastian Weigl.

Bei dem Treffen wurden auch aktive Mitglieder geehrt. 25 Jahre dabei ist Eva Schlagowsky, 30 Jahre Simone Salzmann und 35 Jahre Mato Simic. Seit 40 Jahren musiziert Alexander Ochs mit dem Spielmannszug, seit 45 Jahren Sigrun Weimann, Karl-Heinz Schlagowsky, Michael Bende und Sabine Valentin.