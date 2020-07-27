Montag, 27.07.2020 - 07:30
6 min
Biedenkopfer spricht über Autoren-Dasein in Corona-Krise
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
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BAND 5 DER RICO-UND-OSKAR-REIHE
Der Biedenkopfer Andreas Steinhöfel gehört zu den bekanntesten deutschen Kinder- und JugendbuchautorenEr hat zahlreiche Preise erhalten.
Zu Steinhöfels bekanntesten Büchern gehört die Rico-und-Oskar-Reihe über den tiefbegabten Rico und seinen Freund Oskar. Bisher sind vier Bände erschienen. Im Oktober folgt nun Band 5: "Rico, Oskar und das Mistverständnis" (Carlsen Verlag, 336 Seiten, 10,99 Euro, ISBN 978-3-646-93325-3).
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