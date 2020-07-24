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Freitag, 24.07.2020 - 19:00
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Biedenkopfer Zulassungsstelle: Erst Umbau, dann Öffnung

Die andauernde Schließung der Zulassungsstelle ist auf Kritik gestoßen. Der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU) hat nun verkündet, dass sie nach einer Umbauphase wieder öffnen soll.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Die Zulassungsstelle des Landkreises in Biedenkopf soll in den nächsten Wochen umgebaut werden. Der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (links) und Jochen Koenemann, Leiter der Zulassungsstelle, stehen am künftigen Eingang - der allerdings im Zuge der Bauarbeiten noch vergrößert wird. Foto: Mark Adel

Die Zulassungsstelle des Landkreises in Biedenkopf soll in den nächsten Wochen umgebaut werden. Der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (links) und Jochen Koenemann, Leiter der Zulassungsstelle, stehen am künftigen Eingang - der allerdings im Zuge der Bauarbeiten noch vergrößert wird. Foto: Mark Adel

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Fotos
Die Zulassungsstelle des Landkreises in Biedenkopf soll in den nächsten Wochen umgebaut werden. Der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (links) und Jochen Koenemann, Leiter der Zulassungsstelle, stehen am künftigen Eingang - der allerdings im Zuge der Bauarbeiten noch vergrößert wird. Foto: Mark Adel

Die Zulassungsstelle des Landkreises in Biedenkopf soll in den nächsten Wochen umgebaut werden. Der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (links) und Jochen Koenemann, Leiter der Zulassungsstelle, stehen am künftigen Eingang - der allerdings im Zuge der Bauarbeiten noch vergrößert wird. Foto: Mark Adel

In die bisherigen Räume der Zulassungsstelle zieht die Ausländerbehörde. Foto: Mark Adel

In die bisherigen Räume der Zulassungsstelle zieht die Ausländerbehörde. Foto: Mark Adel

Der Zugang zur Zulassungsstelle im Marburger Landratsamt ist nur eingeschränkt möglich. Unter dem Zelt können Kunden bei größerem Betrieb warten. Archivfoto: Edgar Meistrell

Der Zugang zur Zulassungsstelle im Marburger Landratsamt ist nur eingeschränkt möglich. Unter dem Zelt können Kunden bei größerem Betrieb warten. Archivfoto: Edgar Meistrell

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KRITIK VON DER IHK

Kurz vor Bekanntgabe, dass der Landkreis die Zulassungsstelle in Biedenkopf umbaut und voraussichtlich im Herbst wiedereröffnet, hat die IHK Lahn-Dill die baldige Wiedereröffnung gefordert. "Das Kfz-Gewerbe vor Ort wartet auf ein klares Bekenntnis zum Standort und einen Termin für die Wiedereröffnung", sagte Hauptgeschäftsführer Burghard Loewe.

Vor allem die Schilderhersteller rund um die Zulassungsstelle bräuchten eine Perspektive. "Diesem Gewerbe ist das Geschäft vollständig eingebrochen."

Für die umliegenden Autohäuser bedeute die Schließung seit Monaten einen deutlichen Mehraufwand. Sie müssten zum Teil Strecken von 70 bis 80 Kilometer zurücklegen, um Neuwagen in Marburg zuzulassen.

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Weiterführende Links
Kfz-Zulassungsstelle in Biedenkopf bereitet Sorgen
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