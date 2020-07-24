Freitag, 24.07.2020 - 19:00
4 min
Biedenkopfer Zulassungsstelle: Erst Umbau, dann Öffnung
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
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KRITIK VON DER IHK
Kurz vor Bekanntgabe, dass der Landkreis die Zulassungsstelle in Biedenkopf umbaut und voraussichtlich im Herbst wiedereröffnet, hat die IHK Lahn-Dill die baldige Wiedereröffnung gefordert. "Das Kfz-Gewerbe vor Ort wartet auf ein klares Bekenntnis zum Standort und einen Termin für die Wiedereröffnung", sagte Hauptgeschäftsführer Burghard Loewe.
Vor allem die Schilderhersteller rund um die Zulassungsstelle bräuchten eine Perspektive. "Diesem Gewerbe ist das Geschäft vollständig eingebrochen."
Für die umliegenden Autohäuser bedeute die Schließung seit Monaten einen deutlichen Mehraufwand. Sie müssten zum Teil Strecken von 70 bis 80 Kilometer zurücklegen, um Neuwagen in Marburg zuzulassen.
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