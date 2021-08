Bienen fliegen für den Landkreis

Im kommenden Frühjahr wird der Landkreis erstmals eigenen Honig aus Biedenkopf haben: Landrätin Kirsten Fründt und Gerd Nienhaus (2. von links), Leiter des Fachdienstes Infrastrukturelles Gebäudemanagement, bedankten sich bei Helmut Schneider (3. von links), dem Vorsitzenden des Bienenzüchtervereins Biedenkopf und Umgegend, und weiteren Mitgliedern. Foto: Freya Altmüller

MARBURG-BIEDENKOPF - Im Park der Außenstelle der Kreisverwaltung in Biedenkopf haben zwei Bienenvölker ein Zuhause gefunden. Damit leistet der Kreis einen Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt. Der Bienenzüchterverein Biedenkopf und Umgegend stellt die Völker zur Verfügung und übernimmt die Pflege.

Neben einer Blühwiese und jungen Obstbäumen stehen nun zwei Bienenkästen. Sie sollen im Umkreis von bis zu drei Kilometern Wild- und Kulturpflanzen bestäuben. Im Frühjahr kommenden Jahres soll es zum ersten Mal eigenen Honig geben. Die Bienen gehören zur Art der Carnica-Bienen, die als friedlich gelten und guten Ertrag liefern.

Landrätin Kirsten Fründt betonte die Bedeutung der Bienen nicht nur für die biologische Vielfalt sondern auch für die Wirtschaftskraft. Für die Ernte von Nahrungsmitteln seien sie unerlässlich - ohne Bienen gäbe es beispielsweise kein Obst. Honig als Lebensmittel sei zudem ein "Superfood" mit vielen positiven Effekten für die Gesundheit.

Der Bienenzüchterverein Biedenkopf und Umgegend betreut die Bienen. "Wir versuchen, die Völker großflächig zu verteilen", sagte der Vorsitzende Helmut Schneider. Denn Bienen könnten immer nur einen gewissen Radius abdecken, in dem sie bestäuben. Zudem fänden die Tiere so mehr Nahrung und produzierten mehr Honig.

Die Ansiedelung der Bienenvölker ist Teil des Parkkonzeptes am ehemaligen Landratsamt in Biedenkopf. Dort werde Wert auf ökologische Nachhaltigkeit gelegt, so Gerd Nienhaus, Leiter des Fachdienstes Infrastrukturelles Gebäudemanagement des Kreises. Eine Teichanlage mit heimischen Pflanzen und Bäume aus teilweise altem Bestand ergänzten die Vielfalt.