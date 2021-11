Bindeglied zwischen Bürger und Justiz gibt es nur in Hessen

Die stellvertretende Geschäftsleiterin Katja Honndorf (v.l.), Amtsgerichtsdirektorin Jutta Dreisbach, Alexander Ott und Erster Stadtrat Gerhard Hesse bei der Übergabe der Ernennungsurkunde an Alexander Ott. Foto: Daniela Theofel-Schäfer

BIEDENKOPF - Alexander Ott ist neuer stellvertretender Ortsgerichtsvorsteher des Ortsgerichts Biedenkopf I für Biedenkopf, Dexbach, Engelbach, Kombach und Katzenbach.

Jutta Dreisbach, Direktorin des Amtsgerichts Biedenkopf, hat Ott am Mittwoch ernannt. Ortsgerichte seien eine rein hessische Einrichtung und somit einmalig in Deutschland. Mit allein 18 Ortsgerichtsbezirken im Amtsgerichtsbezirk Biedenkopf bildeten sie eine wichtige Grundlage für einige gerichtliche Verfahren. Lebenserfahrung, Unbescholtenheit und Anerkennung seien wichtige Eigenschaften eines Ortsgerichtsmitgliedes, so Dreisbach. Die Amtsgerichtsdirektorin dankte Alexander Ott dafür, dass er seine Freizeit für das Gemeinwohl ehrenamtlich zur Verfügung stelle. Der pensionierte Finanzbeamte ist in seiner Freizeit kommunalpolitisch für die "Zukunft für Biedenkopf" aktiv und Mitglied in mehreren Bands. Auf politischer Ebene wurde er als Kandidat für das Amt angesprochen und hat daraufhin seine Bereitschaft zur Übernahme erklärt.

Erster Stadtrat Gerhard Hesse (CDU) überbrachte die Glückwünsche seitens der Stadt. Die stellvertretende Geschäftsleiterin als Dezernentin für Ortsgerichte und Schiedsamtssachen, Katja Honndorf, betonte noch einmal die Wichtigkeit der Ortsgerichte als Bindeglied zwischen Bürger und Justiz. Außerdem erneuerte sie das Angebot zu einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit.