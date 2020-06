Blitzeinbruch in Wallauer Markt

Jetzt teilen:

Biedenkopf-Wallau (ll). Erneut haben Zigarettendiebe in einem Supermarkt im Hinterland zugeschlagen. In der Nacht zum Donnerstag traf es einen Markt in der Theodor-Meissner-Straße in Wallau.

Nach Angaben der Polizei erbeuteten die Täter Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro. Nach den ersten Ermittlungen dauerte die Tat in der Nacht zum Donnerstag, 4. Juni, nur wenige Minuten. Um 0.48 Uhr drangen die Täter durch ein eingeschlagenes Fenster ein und holten sich die Zigaretten aus den offenen Regalen bei den Kassen. Um 0.50 Uhr waren sie schon wieder verschwunden. Die Kriminalpolizei Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu folgenden Fragen: Wer hat in der Nacht in Wallau verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind in der Nacht oder am Vorabend, eventuell auch in den Tagen vor dem Einbruch, zum Beispiel ortsfremde Fahrzeuge oder Personen aufgefallen? Wo steht ein Fahrzeug mit einer ungewöhnlich großen Menge an Zigaretten? Fiel nach der Tat ein Fahrzeug wegen überhöhter Geschwindigkeit auf? Wo liegen nach der Tat plötzlich augenscheinlich entsorgte Kleidungstücke wie Jacken, Hosen, eventuell Masken oder Handschuhe?

"Wer solche Gegenstände findet, sollte diese aus Gründen der Spurensicherung nicht selbst anfassen, sondern umgehend die Polizei anrufen. Zudem könnte jede Meldung über verdächtige oder ungewöhnliche Beobachtungen Aufklärung des Einbruchs beitragen. Die Kripo prüft jede Mitteilung", erklärt Polizeisprecher Martin Ahlich. Hinweise unter Telefon 0 64 21-40 60.