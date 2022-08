Blockhütte und Campingplatz auf der Sackpfeife bauen

Wer die drei Biedenkopfer Bürgermeisterkandidaten - Musadir Basak (parteilos), Markus Plitt (ZfB) und Jochen Achenbach (CDU) - persönlich erleben möchte, der hat dazu am Donnerstag, 8. September, Gelegenheit. Der Hinterländer Anzeiger und mittelhessen.de laden an diesem Tag zu einer Podiumsdiskussion mit allen drei Kandidaten in die Fritz-Henkel-Halle Wallau ein. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Biedenkopfer Bürgermeisterkandidaten stellen sich an diesem Abend den Fragen der Redaktion. Zudem laden wir Sie, liebe Leser ein, uns vorab auch Ihre Fragen an die drei Kandidaten einzureichen. Wenn Sie also erfahren möchten, wie Markus Plitt, Jochen Achenbach und Musadir Basak zu einem bestimmten Biedenkopfer Thema stehen, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an: lokalredaktion-hinterland@vrm.de.