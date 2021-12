Bouffier fördert hessische Tafeln

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF/WIESBADEN - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hat die Arbeit der hessischen Tafeln als "ein beeindruckendes Symbol für die Hilfsbereitschaft und ein herausragendes Beispiel für ehrenamtliches Engagement" bezeichnet und gewürdigt.

"Die Tafeln unterstützen mit Lebensmitteln und geben damit vielen Menschen in Not Halt. Das Ehrenamt leistet hier einen wertvollen Beitrag. Deshalb freue ich mich, dass wir jede der insgesamt 58 Tafeln in diesem Jahr mit 500 Euro fördern können", erklärte Bouffier am Freitag.

Aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf erhalten die Marburger Tafel und die Tafel Biedenkopf jeweils 500 Euro.

"Die Tafeln sorgen mit ihrem unermüdlichen Wirken dafür, dass auch unter erschwerten Corona-Bedingungen hessenweit mehr als 100 000 bedürftige Menschen mit Lebensmitteln unterstützt werden - das verdient besondere Anerkennung", so der Regierungschef.

Mehr als 5 000 ehrenamtlich Aktive verteilen in ganz Hessen an 200 Ausgabestellen jährlich mehrere tausend Tonnen Lebensmittel.