Breidenstein verabschiedet Pfarrerin

"Manches war schön und gut, manches war schwierig und anstrengend": Pfarrerin Gudrun Fialla-Michel ist in Breidenstein verabschiedet worden.

BREIDENSTEIN - Die Breidensteiner Gemeindepfarrerin Gudrun Fialla-Michel ist von Dekan Andreas Friedrich im Rahmen eines Gottesdienstes verabschiedet worden. Mit Dankbarkeit für den fast achtjährigen Dienst in ihrer evangelischen Kirchengemeinde sagten die Kirchenvorsteherinnen Friederike von Breidenbach und Christine Hainbach der Theologin Lebewohl, die zum 1. April auf eine Pfarrstelle in Driedorf wechselt.

Auch die scheidende Pfarrerin blickt in Dankbarkeit zurück: "Manches war schön und gut, manches war schwierig und anstrengend", sagte sie nach ihrer Predigt, "und einiges ganz anders als erwartet." Mit den Jahren seien viele Freundschaften entstanden. Diese zu pflegen, dürfte trotz des Dienstorts auf dem Westerwald vergleichsweise einfach sein, denn Gudrun Fialla-Michel und ihr Mann Ingo Michel wollen weiterhin in Wiesenbach wohnen.

Als Pfarrerin habe sie eine Vielzahl an Aufgaben übernommen, machte Dekan Andreas Friedrich in seiner Ansprache bewusst, bevor er Gudrun Fialla-Michel entpflichtete und verabschiedete. Als Beispiele nannte er die Arbeit mit Kindern wie die Schulgottesdienste oder die Konfirmanden, die Frauenhilfe, die kleine Kirchenband "Taktgefühl" sowie den Kinder- und den entstehenden Jugendchor. Zusätzlich habe sie noch eine ganze Reihe unvorhergesehener Bauprojekte in der Gemeinde zu bewältigen gehabt, obwohl sie die Schwerpunkte ihrer Arbeit in Seelsorge, Verkündigung und Diakonie setzen wollte. Viele Menschen habe sie begleitet und trösten können und immer das Beste gewollt, lobte der Dekan. Mit der Gemeinde freute sich Andreas Friedrich, dass in Gestalt von Pfarrerin Annika Fröhlich bereits eine neue Kollegin vor Ort sei.

Viel Glück, Kraft für die neuen Herausforderungen und Gottes Segen wünschte Britta Duchardt-Linneborn als Präses des Evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach nach dem Gottesdienst. Mit ihr verabschiedeten sich unter anderem auch Helmut Kretz, der Koordinator des Diakonischen Werks Marburg-Biedenkopf für das Dekanatsgebiet, Raphael Runzheimer als der für Kinder- und Jugendarbeit zuständige Gemeindepädagoge und Pfarrer Karlhans Nüßlein für das Pfarrteam des Nachbarschaftsraums "Breidenbacher Grund".