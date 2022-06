Breidensteiner Männergesangverein wählt und ehrt

Ehrungen beim Männergesangverein Breidenstein (v. l.): Oliver Tobüren und Karsten Burghardt blicken auf über zehn Jahre aktive Vorstandstätigkeit zurück. Matthias Nassauer ist seit einem Jahrzehnt Chorleiter. Foto: Mathias Sturma

BIEDENKOPF-BREIDENSTEIN - Wahlen, Ehrungen und Rechenschaftsberichte haben die Hauptversammlung des Männergesangvereins "Eintracht" 1869 Breidenstein geprägt.

Wahlen: Vorsitzender Karsten Burghardt sowie fast alle weiteren Vorstandsmitglieder wurden in ihrem jeweiligen Amt bestätigt. Dem Führungsteam gehören an: Karsten Burghardt (1. Vorsitzender), Oliver Tobüren (2. Vorsitzender), Mathias Sturma (1. Schriftführer) und Dietrich Schwarz (1. Kassierer) sowie Volker Klos (2. Kassierer), Lukas Burghardt (2. Schriftführer) und die beiden Notenwarte Manfred Schmidt und neu Oliver Tobüren.

Ehrungen: Seit 50 Jahren gehört Ernst Grebe dem Verein als passives Mitglied an. Auf über zehn Jahre aktive Vorstandstätigkeit blicken Karsten Burghardt als Vorsitzender und Oliver Tobüren, zeitweise als Schriftführer und zeitweise als stellvertretender Vorsitzender, zurück.

Chorseminar

in Fulda

Rückblick: Vorsitzender Karsten Burghardt blickte auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurück. Viele geplante Chorproben, Termine und Auftritte seien ihr zum Opfer gefallen. Erfreulich sei, dass während der Pandemiezeit kein aktiver Sänger den Verein verlassen habe.

Ausblick: Die wesentlichen Termine in diesem Jahr sind vom 30. September bis zum 2. Oktober ein Chorseminar in Fulda. Am 13. November gibt es einen Auftritt zum Volkstrauertag. Am 4. Dezember nimmt der MGV am Adventskonzert aller Breidensteiner Chöre teil.

Werbetrommel rühren

und neue Mitstreiter finden

Chorleiter Matthias Nassauer bedankte sich für die Verbundenheit des Vereins während der Corona-Zeit und dafür, dass ihn der MGV Eintracht trotz nicht stattfindender Chorproben weiter unterstützt habe. Es sei jetzt besonders wichtig, die Werbetrommel für den Verein zu rühren, um neue Sänger zu gewinnen.