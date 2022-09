Buchstaben werden mit einem Zeiger bedient

Die Zeigerschreibmaschine Mignon Typ 4 ist das Exponat des Monats September. Foto: Hinterlandmuseum

BIEDENKOPF - Passend zur Woche der Arbeits- und Industriekultur des Landkreises vom 24. September bis zum 1. Oktober hat das Hinterlandmuseum eine Zeigerschreibmaschine Mignon Typ 4 zum Exponat des Monats September erklärt.

Das Ausstellungsstück wurde Ende der 1920er-Jahre im Bürgermeisteramt Weidenhausen verwendet. Martin Ruppert aus Weidenhausen hat die Schreibmaschine dem Museum zur Verfügung gestellt.

Das Unternehmen AEG produzierte Mignon-Schreibmaschinen von 1903 bis 1934. Bei diesen Schreibmaschinen werden die Buchstaben mit der Hilfe eines Zeigers, bedient mit der linken Hand, auf dem Buchstabenfeld ausgewählt und per rechtem Tastendruck auf das Papier gebracht. Die Buchstaben sind auf einem Walzendrehkopf platziert und mechanisch mit dem Buchstabenfeld verbunden. Die Walze ist austauschbar. So bestand die Möglichkeit neben den schlichten Druckbuchstaben auch in Kursivbuchstaben oder auch mit kyrillischen Buchstaben zu tippen.

Neben der rechten Abdrucktaste und der links liegenden Leertaste besitzt die Mignon Typ 4, die von 1923 bis 1933 hergestellt wurde, eine Besonderheit: Die Rücktaste an der rechten Seite, die eine Korrektur erlaubte.

Auf den ersten Blick scheint das Tippen mit einer derartigen Schreibmaschine ein langwieriger Prozess zu sein. Doch mit genug Übung konnten 100 Zeichen pro Minute erreicht werden. Die Schreibmaschine ist auf einer Holzplatte platziert, die durch eine aufsetzbare hölzerne Haube zum Koffer wird. Das ermöglicht einen leichten Transport.

Das Hinterlandmuseum im Schloss Biedenkopf ist dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 2,50 Euro, für Kinder bis 14 Jahre 1,30 Euro.