3 min

Bürger können in allen Biedenkopfer Stadtteilen kostenlos surfen

Am Biedenkopfer Marktplatz und an den Bürgerhäusern in den Ortsteilen gibt es nun öffentliche Wlan-Hotspots. Die Ortsvorsteher von Dexbach und Engelbach sind darüber besonders froh. Denn beide Dörfer sind nach wie vor weiße Flecke auf der digitalen Landkarte.

Von Susan Abbe Redakteurin Biedenkopf