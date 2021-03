Bürgerhäuser und Schutzhütten im Hinterland bleiben zu

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF/GLADENBACH - Keine Feiern, Übungsstunden oder Versammlungen in kommunalen Gebäuden bis zum 31. Mai, das ist die Folge des gemeinsamen Beschlusses der Bürgermeister aus dem Hinterland. Sie verlängern damit die bis zum 31. März geltende Vereinbarung.

Verwaltungen verweisen

auf Landesverordnungen

In Angelburg, Bad Endbach, Biedenkopf, Breidenbach, Dautphetal, Gladenbach, Lohra und Steffenberg bleiben die Dorfgemeinschaft- und Bürgerhäuser und die Schutzhütten, sofern die Kommune Eigentümer ist, geschlossen.

"Im Lichte der Erkenntnis sehr hoher Inzidenzwerte im Landkreis, die aktuell so hoch sind wie noch nie in diesem Jahr," habe man diese Entscheidung einvernehmlich beschlossen, teilte am Freitag Gladenbachs Bürgermeister Peter Kremer (parteilos) auch im Namen seiner Bürgermeisterkollegen mit.

Die Kommunalpolitiker verweisen auf die bundesweit steigenden Infektionszahlen, die "noch längst nicht ausgeschöpften, möglichen Impfquote aufgrund landesweit fehlender Impfdosen", sowie die seit Freitag vorliegenden neue Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung und der weiteren Verordnungen (Quarantäneverordnung und Einrichtungsschutzverordnungen) des Landes Hessen.

Man handle zum Wohle der Gesundheit der Bürger, erklären die Bürgermeister. Und sie verweisen darauf, dass im Landkreis Marburg-Biedenkopf die Quote des Auftretens der infektiöseren Corona-Mutationen (insbesondere die britische Variante) mittlerweile bei über 50 Prozent liege.

Das selbst auferlegte Vermietungsverbot bezieht sich nicht nur auf die Gebäude selber, sonder auch auf die dazugehörenden Vorplätze.

Diese Anordnung trifft auch alle heimischen Vereine und Gruppen der Häuser, die die Bürgermeister in ihrer Erklärung als "Dauernutzer" bezeichnen. Die konnten zwar im Sommer und Herbst vorigen Jahres unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wieder die Gebäude betreten, das aber ist jetzt erst mal wieder vorbei.

"Sollte sich dagegen das Infektionsgeschehen, die kreiskommunale Inzidenz und die Verordnungslage in Hessen doch schneller zum Positiven verändern, können und werden jederzeit die genannten Gemeinden eine andere Vorgehensweise vereinbaren", heißt es abschließend.