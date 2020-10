Bürgersteig in der Kombacher Ortsdurchfahrt soll breiter werden

Der Kreis plant, 2021 die Kombacher Ortsdurchfahrt zu sanieren. Die Stadt Biedenkopf will die Gelegenheit nutzen, in der Straße am Forsthaus den bisher viel zu schmalen Gehweg zu verbreitern. Am Eckhaus Straße am Forsthaus/Steingartenstraße (rechts im Bild) soll auf 30 Metern Länge ein etwa ein Meter breiter Bürgersteig entstehen und Schulkindern mehr Sicherheit bringen. Foto: Susan Abbe