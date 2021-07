Circus Barelli gibt Hasen in liebevolle Hände ab

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF - Der Circus Barelli bleibt nicht länger als Sonntag in Biedenkopf. Das hat Seniorchef Harry Barelli gegenüber dieser Zeitung mitgeteilt. Das Gastspiel auf der Bleiche sollte planmäßig ohnehin morgen beendet sein. Barelli hatte aber geplant, nach Möglichkeit auch noch die nächste Woche in Biedenkopf zu verbringen. Daraus wird nichts, der Zirkus kehrt in sein Quartier nach Burgwald-Ernsthausen zurück.

Harry Barelli berichtete zudem, dass der Zirkus 20 junge Hasen - weiße, braune und schwarze - abzugeben habe, "aber nur in liebevolle Hände". Interessenten können sich bis morgen beim Zirkus auf der Bleiche melden, Telefon 0 15 73 - 2 81 88 73.