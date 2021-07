Circus Barelli in Biedenkopf

Jetzt teilen:

VERLOSUNG Diese Zeitung verlost zehn mal zwei Logenplätze für die Premierenvorstellung am Donnerstag, 15. Juli, um 16 Uhr. Wer die Karten gewinnen möchte, muss dafür nur heute (Dienstag) in der Zeit von 11 bis 11.15 Uhr unter Telefon 0 64 62-93 97 16 anrufen. Die ersten zehn Anrufer, die das Glück haben, eine freie Leitung zu erwischen, gewinnen jeweils zwei Karten.

BIEDENKOPF - Tierdressuren, Akrobatik, Comedy und Clownerie - der Circus Gebrüder Barelli präsentiert sein neues Programm "Herzenssache" in Biedenkopf auf dem Festplatz "Bleiche". Das Gastspiel dauert von Donnerstag, 15. Juli, bis Sonntag, 18. Juli.

Zum Programm gehören eine orientalische Kamelshow, Freiheitsdressuren mit edlen Pferden, Edi Laforte mit seiner Hunderevue, Salima Folco an den Zaubertüchern (Luftakrobatik), Europas kleinste Pferde sowie Tempojonglagen und Ashley Barelli mit ihren tanzenden Hula-Hoop-Reifen. Für Spaß bei den Kindern sorgt Esel "Manolito", und der Clown und Komiker Timmy Barelli bringt die Menschen zum Lachen und Staunen.

Vorstellungen gibt es Donnerstag bis Samstag, jeweils um 16 Uhr und um 19 Uhr, sowie Sonntag um 11 Uhr und um 15 Uhr. Familientage sind Donnerstag und Freitag - Karten kosten dann zehn Euro auf allen Plätzen; am Sonntag um 15 Uhr ist "Muttitag" - dann haben alle Mütter in Begleitung ihrer minderjährigen Kinder freien Eintritt. Der Vorverkauf läuft Donnerstag bis Samstag jeweils von 11 bis 12 Uhr oder eine Stunde vor Beginn der jeweiligen Vorstellung. Ticketreservierung unter 0 15 73-28 18 873. Es gelten die Corona-Regeln. Den Meldebogen kann man vorab via E-Mail an gebr.barelli@gmx.de bestellen und zu Hause in Ruhe ausfüllen, um Warteschlangen zu vermeiden.