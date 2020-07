Constantin Scholl spielt in Biedenkopf Bach, Rinck und Rheinberger

Constantin Scholl spielt die Orgel in Biedenkopf. Der Eintritt ist frei. Archivfoto:Helmut Blecher

Biedenkopf (red). Im dritten Konzert der Sommermusikreihe ist am Samstag, 18. Juli, um 18 Uhr in der Stadtkirche Biedenkopf der Organist Constantin Scholl (*1998) zu hören.

Er begann schon früh mit dem Klavier- und Orgelspiel und begleitete bald regelmäßig die Gottesdienste in den Gemeinden rund um seinen Heimatort Dietzhölztal. Nachdem er 2017 das Abitur und seine kirchenmusikalische C-Prüfung abgelegt hat, studiert er Mathematik an der Universität Marburg. Dort ist er seit letztem Jahr auch als Organist an der Elisabethkirche tätig.

In seinem Konzert in Biedenkopf spielt Constantin Scholl Werke von Johann Sebastian Bach, Christian Heinrich Rinck und Josef Gabriel Rheinberger. Der Eintritt ist wie immer frei, um eine Spende für die Kirchenmusik wird gebeten, teilen die Veranstalter mit.