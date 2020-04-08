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Mittwoch, 08.04.2020 - 19:51
6 min

Corona Down Under: Schlossfestspiele-Regisseur Brown berichtet

Leere Strände in Australien, Schlangestehen vor dem Supermarkt in Deutschland. Die Welt hat sich unter der Herrschaft des Coronavirus radikal verändert. Musicalkomponist, Autor und Regisseur Paul Graham Brown berichtet über seine Eindrücke aus Sydney und Berlin.

Regina Tauer: Redakteurin Gladenbach
Von Regina Tauer
Redakteurin Gladenbach
"Es ist eine andere Welt als die, die ich im Januar verlassen habe." Paul Graham Brown ist Musicalkomponist und Regisseur bei den Schlossfestspielen in Biedenkopf und hat dort im vorigen Herbst die Castings - hier von Annika Stumpp - für die Aufführungen im August geleitet. Archivfoto: Susan Abbe

"Es ist eine andere Welt als die, die ich im Januar verlassen habe." Paul Graham Brown ist Musicalkomponist und Regisseur bei den Schlossfestspielen in Biedenkopf und hat dort im vorigen Herbst die Castings - hier von Annika Stumpp - für die Aufführungen im August geleitet. Archivfoto: Susan Abbe

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Weiterführende Links
Schlossfestspiele: Planung für Musical läuft weiter
Biedenkopfer Musical: Mode zur Zeit des Stadtbrands
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