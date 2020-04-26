Sonntag,
26.04.2020 - 16:30
2 min
Corona-Maßnahmen wirken auch gegen Influenza-Welle
Mit Inkrafttreten der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus geht im Kreis Marburg-Biedenkopf ab der 13. Kalenderwoche ein steiler Abfall der Influenza-Kurve einher.
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