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Montag, 27.07.2020 - 16:00
5 min

Corona-Tests für Altenheime gefordert

Senioren in Pflegeheimen dürfen wieder mehr Kontakte zu Angehörigen haben. Damit einher geht allerdings ein großer Aufwand für die Heimbetreiber.

Von Susan Abbe und Michael Tietz
Die Bänke vor dem Seniorenzentrum Lahnaue in Biedenkopf sind leer. Besuche sind zwar wieder erlaubt, aber Bewohner und Angehörige müssen coronabedingt Abstand halten. Foto: Susan Abbe

Die Bänke vor dem Seniorenzentrum Lahnaue in Biedenkopf sind leer. Besuche sind zwar wieder erlaubt, aber Bewohner und Angehörige müssen coronabedingt Abstand halten. Foto: Susan Abbe

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