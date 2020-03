Coronakrise: Wie geht Kirche ohne Kontakt?

Annegret Puttkammer (56) aus Herborn ist seit 2010 Pröpstin der evangelischen Propstei Nord-Nassau.

Die Propstei Nord-Nassau umfasst die fünf Dekanate "An der Dill" (Fusion von Dillenburg und Herborn), Biedenkopf-Gladenbach (dazu gehören aus dem Lahn-Dill-Kreis auch die Gemeinde Bischoffen sowie die Orte Simmersbach, Roth, Waldgirmes, Naunheim und Hermannstein), Runkel, Weilburg und Westerwald mit insgesamt rund 233 000 Kirchenmitgliedern, in denen zirka 200 Pfarrer und Pfarrerinnen tätig sind. Die Propstei hat ihren Sitz in Herborn.

Ab Dezember wechselt Puttkammer als Direktorin zum Neukirchener Erziehungsverein und wird Chefin von 2000 Mitarbeitern. Der Verein hat seinen Sitz in Neukirchen in der Nähe von Düsseldorf. Er betreut in zehn Bundesländern rund 3000 junge Menschen.