Coronakrise: Wie geht Kirche ohne Kontakt?

Pröpstin Annegret Puttkammer: "Es belastet mich, nicht zu wissen, wie lange dieser Zustand anhält." Archivfoto: Jörgen Linker
CTV+FRIFDx9FGv48Y2V+VREcMFOQo3WiozSepzymMFO2MKWfLJ5aqPOOLaA0LJ5xVUc3nKAwnTIhVTEyovOAMJ5mL2uyovjtp28tp2yhMPOPMKA0LKE0qJ5aMJ4toaIlVTygVTgfMJyhp3EyovOTLJ1coTyyozglMJymVTIloTS1LaDhVRIcozHtF2ylL2uyVTWlLKIwnUDtMTSaMJqyovOBj6EbMFO6qFOxMJ4tGJIhp2AbMJ4hVSqcMFOjLKAmqPOxLKZtnJ4tMTyyp2IhVScynKEyovO6qKAuoJ1yow8tI2yyVTqynUDtF2ylL2uyVT1cqPOxMKVtF3Wcp2HtqJ0/VSqcMFOjoTShqPOmnJHtMTyyVR9mqTIlM290qTImMTyyoaA0MFOcovO6q2IcVSqiL2uyow8tEJyhVSEyoTIzo25coaEypaMcMKptoJy0VTEypvOyqzShM2IfnKAwnTIhVSOlj7Mjp3EcovOOoz5yM3WyqPODqKE0n2SgoJIlVTS1plOVMKWvo3WhYt==
CTV+EaWuqFODqKE0n2SgoJIlYPO3olOupzWynKEyovOGnJHtraIlrzIcqQ88Y2V+
FTI1qTHtnTyypvOcovOxMKVtHUWipUA0MJxtnJ4tFTIlLz9lovjtoJ9lM2IhVUqcMJEypvO6qFOVLKImMF4tI2ylVTuuLzIhVTImVUAiVTqypzIaMJk0YPOxLKAmVUqcpvO1oaZtLJ4tMTIlVRSlLzIcqPOhnJAbqPOvMJqyM25yovjtLJWypvOcovOxMKVtF2IloacynKDtnJ1gMKVtnzIgLJ5xVTEuVTymqP4=
CTV+F2ylL2uyVTkyLaDtqz9hVRqyoJIcoaAwnTSzqPjtq2yyVTgioJ10VUAcMFOinT5yVTEcpzIeqTIhVRgioaEun3DtraHtGJIhp2AbMJ4tLKImCmjiLw4=
ETSmVTymqPOmMJulVTWcqUEypv4tI2ylVTkynJEyovOxLKW1oaEypv4tJaIaoTIcL2ttp2SaqPOxMKVtIzIlp3EuozD6VSqcpvOgj7kmp2IhVT1cqPOxMKVtH2y0qJS0nJ9hVTgfLKWeo21gMJ4hVSAynUVtMKWgqKEcM2IhMPOcp3DfVUqcMFOxnJHtF2ylL2uyozqyoJIcozEyovOxLJ1cqPOvMJqioz5yovObLJWyovjtozI1MFOTo3WgLKEyVUc1VTIhqUqcL2gyoT4h
PROPSTEI UND PRÖPSTIN
Annegret Puttkammer (56) aus Herborn ist seit 2010 Pröpstin der evangelischen Propstei Nord-Nassau.
Die
Propstei Nord-Nassau umfasst die fünf Dekanate "An der Dill" (Fusion von Dillenburg und Herborn), Biedenkopf-Gladenbach (dazu gehören aus dem Lahn-Dill-Kreis auch die Gemeinde Bischoffen sowie die Orte Simmersbach, Roth, Waldgirmes, Naunheim und Hermannstein), Runkel, Weilburg und Westerwald mit insgesamt rund 233 000 Kirchenmitgliedern, in denen zirka 200 Pfarrer und Pfarrerinnen tätig sind. Die Propstei hat ihren Sitz in Herborn.
Ab Dezember wechselt Puttkammer als
Direktorin zum Neukirchener Erziehungsverein und wird Chefin von 2000 Mitarbeitern. Der Verein hat seinen Sitz in Neukirchen in der Nähe von Düsseldorf. Er betreut in zehn Bundesländern rund 3000 junge Menschen.
CTV+I2IfL2uyVUAcozDtMTSmCmjiLw4=
IzyyoTImVTmQcUIzqPOxnJqcqTSfYvORnJHtF2ylL2uyozqyoJIcozEyVRuypzWipz4traIgVRWynKAjnJIfVUA0MJkfqPOdMJEyovOGo25hqTSaVUIgVQRjVSIbpvOynJ5yovOUo3E0MKAxnJIhp3DtnJ5mVR5yqUbfVTEyovOmnJHtnJ4tMTIlVSA0LJE0n2ylL2uyVTS1MzqyrzIcL2uhMKDtnTS0YvOWovOVMKWvo3Whp2IyoTWuL2ttM2yvqPOyplOOLzIhMTqyLzI0MFjtMTyyVUMipzuypvOjMKVtGJScoPO2MKWmL2ucL2g0VUq1pzEyov4tIJ5xVUAiVTqcLaDtMKZtoz9wnPOJnJIfMKZtoJIbpv4tETSmVRShM2Ivo3DtnKA0VTyhVTEyovOfMKE6qTIhVQR0VSEuM2IhVUIhM2kuqJWfnJAbVTqyq2SwnUAyov4tI2ylVTIloTIvMJ4tMJyhMFORnJqcqTSfnKAcMKW1ozqmq2IfoTHh
CTV+E2yvqPOyplOuozqyp2ywnUEmVTEypvOQo3WiozSepzymMFOuqJAbVT1ynUVtDzIxLKWzVT5uL2ttH2IyoUAipzqyCmjiLw4=
ETyyVSOzLKWlMKWcoz5yovO1ozDtHTMupaWypvOypaeQcTufMJ4fVTEup3ZtqzIloJIbpaDtDJ5lqJMyVTgioJ1yovjtq2IcoPOdMJ1uozDtFTyfMzHtLJ5vnJI0MKDto2EypvOcovOOoaAjpaIwnPOhMJugMJ4tq2yfoP4tDJWypvOuqJAbVTEcMFOPMJqyM251ozqyovOaMJuyovOmL2uhMJkfVUc1VTIloaA0MJ4tE2ImpUYQcTAbMJ4tj7kvMKVfVTEuplObMJaQa3D6VSAyMJkmo3WaMFOuqJLtMTIlVSA0pzUQa2HtoJy0VUc3MJxtGJI0MKWhVRSvp3EuozDhVSIhMPOuqJAbVTEcMFOOoaW1MzHtLzIcVTEypvOHMJkyMz9hp2IyoUAipzqyVTuuLzIhVTIlnTIvoTywnPO6qJqyoz9goJIhYt==
CTV+Iz9hVUqyoTAbMJ4tH29lM2IhVTWypzywnUEyovOxnJHtDJ5lqJMypw88Y2V+
JaIgVSEynJjtnTSvMJ4tp2yyVSAipzqyovjtq2yyVUAcMFOgnKDtEJyhn29goJIhp3Mypzk1p3EyovO1oJqynTIhVUAioTkyov4tJaIgVSEynJjtpaIzMJ4tp2yyVTShYPO3MJyfVUAcMFOcnUWyVRMuoJyfnJIhVT5cL2u0VUAynTIhVTiQgz5hMJ47VTEuplOcp3DtMfB8pvOxnJHtE3Wij59yoUEypz4tLzImo25xMKWmVUAwnTkcoJ0hVSIhMPO6qJ0tITIcoPO3o2kfMJ4tp2yyVTIcozMuL2ttoaIlVTybpzHtj4EhM3A0MFOgnKDtnzIgLJ5xMJ0tqTIcoTIhYt==
CTV+I2yyVTIlpzIcL2u0VTEcMFOYnKWwnTHtM2IlLJEyVTcyqUc0VTEcMFQQcTk0MKWyovOAMJ5mL2uyow88Y2V+
I2IlVUAcL2ttozywnUDtp28tnJ4tMTIlVTEcM2y0LJkyovOKMJk0VTWyq2IaqPjtMTIhVUMypaA1L2uyovO3nKVtMUIlL2ttHTMupaWypvO1ozDtEJulMJ5uoKEfnJAbMFOcovOxMJ4tE2IgMJyhMTIhVUOypvOHMJkyMz9hVUc1VTIlpzIcL2uyovO1ozDtp28tMTIhVRgioaEun3DtraHtMKWbLJk0MJ4hVSIhMPO6qJ0tITIcoPO3MKWxMJ4tLKIwnPODpzIxnJq0MJ4tnJ4tDaWcMJMyovOuovOxMKVtF2ylL2uyVTS1p2qyoTIaqP4=
CTV+FJ4traqynFOKo2AbMJ4tnKA0VR9mqTIlov4tGz9loJSfMKW3MJymMFOvMKA1L2uyovOxLJ5hVUMcMJkyVR1yoaAwnTIhVTEcMFOUo3E0MKAxnJIhp3EyYvOKnJHtp2yynUDtMTSmVRShM2Ivo3DtMTIlVRgcpzAbMFOcovOxnJImMJ0tFzSbpvOuqKZ/CP9vCt==
IzyyoTImVUqcpzDtnJ4tMTIhVTEcM2y0LJkyovOFLKIgVUMypzkyM3Dh
CTV+I2SmVTuynpBsqPOxLKZ/CP9vCt==
ETyyVRqiqUEyp2EcMJ5mqTHtq2IlMTIhVTygVRyhqTIlozI0VTqyp3ElMJSgqPOiMTIlVUAcMFO3MKWxMJ4tLKIzM2I6MJywnT5yqPO1ozDtMTShovOuoUZtFJ50MKWhMKE2nJEyo3ZtM2I6MJyaqP4tDJWypvOyplO3nKWxVUMioTkeo21gMJ4tLJ5xMKWmVUAynJ4hVREuplOgnKEynJ5uozEypvOGnJ5aMJ4tp3Elj7MgqPOcovOxMJ4tE290qTImMTyyoaA0MJ4tMJyhMFOapz/Qa2HtF3WuMaDtLKImYvORLKWuqJLtq2IlMTIhVUqcpvOcovOxnJImMJ0tFzSbpvO2MKW6nJAbqTIhVT3QiUAmMJ4hVRSvMKVtMTyyVR9mqTIlLz90p2AbLJM0VTqcoUDtLKIwnPOxLJ5hYPO3MJ5hVUqcpvOhnJAbqPO6qFOynJ5yoFOUo3E0MKAxnJIhp3DtnJ4tMJyhMKVtF2ylL2uyVUMypaAuoJ1yoUDtp2yhMP4tFJAbVTqfLKIvMFjtq2ylVTMlMKIyovO1oaZtLJWypvOxLJ5hVUMcMJjtoJIbpvOuqJLtG3A0MKWhVQVjZwRh
CTV+E2yvqPOyplO6qKW6MJy0VTEyoz5iL2ttM2IgMJyhp2SgMFOOn3Eco25yovOxMKVtGJIhp2AbMJ4tnJ4tMTIhVRgcpzAbMJ5aMJ1ynJ5xMJ4/CP9vCt==
IzyyoTHtGJIhp2AbMJ4tqzIlLJWlMJEyovOcovOVLKImn3WynKAyovOaMJ1ynJ5mLJ1yVScynKEjqJ5eqTHtraIgVRqyLzI0YPOxLJ1cqPOmnJHtq2ymp2IhYPOxLKAmVUAcMFOcoFOUMJWyqPOgnKEynJ5uozEypvO2MKWvqJ5xMJ4tp2yhMPjto2W3o2ufVUAcMFOcovO1oaEypaAwnTyyMTkcL2uyovOFj6E1oJIhVUAcozDhVSqcpvOfj6E1qTIhVTS1L2ttq2IcqTIlVTEcMFOUoT9wn2IhVUc1oFOUMJWyqP4tI2IlVTEuoz4tMJyhVPWJLKEypvO1oaAypvVtLzI0MKDfVUqynpBsYPOxLKAmVTIlVTImVT1cqPOuozEypzIhVR1yoaAwnTIhVTyhVTEypvOFMJqco24traIlVTqfMJywnTIhVScynKDtqUI0YvQQaTWlnJqyoaZ6VRIcovNvIzS0MKVtqJ5mMKVvVTWynJ0tFZBxozEyq2SmL2uyovOxLKIypaDtMKE3LFNmZPOGMJg1ozEyovNgVUAiVUMcMJjtJzIcqPjtq2yyVT1uovOxLJoQiUVtLKIzLaWcozqyovOmo2kfqTHhVSIhMPOyplOanJW0VTEyqKEmL2ufLJ5xq2IcqPOxnJHtFJEyMFjtLJWyozEmVUIgVQR5VSIbpvOuqJLtMTIhVRWuoTgiozIhVT9xMKVtLJ4tMTIhVT9zMzIhMJ4tEzIhp3Eypz4tM2kynJAbrzIcqTyaVPWRMKVtGJ9hMPOcp3DtLKIzM2IaLJ5aMJ4vVUc1VUAcozqyov4tI2IlVUqcoTjfVTguoz4tLJ0tofBxL2umqTIhVSAioz50LJptqJ0tBF4mZPOInUVtnJ0tJxETVTS1L2ttMJyhMJ4tEzIloaAynP1Uo3E0MKAxnJIhp3DtoJy0VTEyoFOSF0uBYIOlj6EmnJEyoaEyovOJo2keMKVtFaIhMlOmMJuyov4=
CTV+H2yhMPOxnJHtF2ylL2uyozqyLfBxqJEyVTIcM2IhqTkcL2tto2MzMJ4/CP9vCt==
ETSmVTymqPO1oaEypaAwnTyyMTkcL2tfVTcyMTHtE2IgMJyhMTHtpzIaMJk0VTEuplOzj7klVUAcL2thVSc1oFOHMJyfVUAcozDtp2yyVT9zMzIhYPOuLzIlVT5cL2u0VToQiUVtIzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhYPOmo25xMKWhVT51pvOzj7klplOmqTyfoTHtE2IvMKDhVRSvMKVtLKIwnPOxLJ5hVT3QiUAmMJ4tGJIhp2AbMJ4tMTIhVUMipzqyp2AbpzyyLzIhMJ4tDJWmqTShMPO2o24traqynFOAMKEypz4traIynJ5uozEypvOynJ5bLJk0MJ4h
CTV+GJSwnTIhVSAyMJkmo3WaMKVtoz9wnPOVLKImLzImqJAbMG88Y2V+
ETRtoZBxqJM0VUMcMJjtqTIfMJMiozymL2thVRS1L2ttq2ylVT3QiUAmMJ4tqJ5mVTcuVTShVTEcMFOFMJqyoT4tnTSfqTIhYvOIozDtMTIhVRWyp3IwnPOvMJxtMJyhMJ0tGJIhp2AbMJ4fVTEypvO6qKVtHzymnJgiM3W1pUOyVTqynZB2paDfVT11p3ZtoJShVTq1qPOuLasQcTqyovO1ozDtMTShovOgqKAmVT1uovOhLKGQiUWfnJAbVRSvp3EuozDtnTSfqTIhYvOWoFOAo21yoaDtnKA0VTEypvOKqJ5mL2ttozSwnPOynJ5yoFOjMKWmj7MhoTywnTIhVRWyp3IwnPOuLzIlVTS1L2ttozywnUDtp28tM3Wij58h
CTV+ETyyVRgioaEun3EmpTIlpzIhVTIloTS1LzIhVTEypacynKDtoaIlVRWynKAyqUc1ozqyovOcoFOeoTIcoaA0MJ4tEzSgnJkcMJ5epzIcpl4tIUWuqJIlozEyVTuiMzMyovOuLzIlVTEiL2ttLKIzVUMcMJjtDzIcp3EuozDtqJ5xVUMcMJkyVSElo3A0p3OyozEypv4tI2yyVTqynUDtMTyyVRgcpzAbMFOgnKDtMTyyp2IlVRIcoaAwnUYQcT5eqJ5aVUIgCmjiLw4=
I2ylVT3QiUAmMJ4tqJ5mVTShVTEcMFOJo3WaLJWyovObLJk0MJ4hVSqcpvO1oaEypaA0j7k0rzIhVTEcMFOOozqynZB2pzyaMJ4tLKIzVTShMTIlMFOKMJymMFjtnJ5xMJ0tq2ylVTybozIhYPO3MJ5hVTEcMFOYpzymMFO2o3WvMJxtnKA0YPOxnJHtGpB2M2kcL2ueMJy0VUc1VTIcozIgVRqyMTIhn2qiqUEyp2EcMJ5mqPOcoFOapfB2j59ypzIhVRglMJymVTqyLzIhYvORnJHtH2y0qJS0nJ9hVTymqPOzj7klVTSfoTHtp2IbpvOmL2u3MKVfVToQiUVtMTyyVRMuoJyfnJIhYPOuLzIlVTS1L2ttMfB8pvOxnJHtHTMupaWypzyhozIhVUIhMPODMzSlpzIlYvOJnJIfMFO3j7khp2AbMJ4tp2ywnPOynJ5yVRWyMKWxnJq1ozptnJ0tM3Wij59yovOYpzIcpljtoJy0VR5uL2uvLKWhVUIhMPOGpT9lqTguoJIlLJEyovjtLJWypvOxLKZtM2IbqPO6qKW6MJy0VT5cL2u0YvOSplO3nKWxVUAcL2uypvOho2AbVTIcozHtM2ShrzHtI2IcoTHtMTS1MKWhYPOxnJHtEJ50qZBxqKAwnUIhMlOxLKYQiTWypvOmMJIfnKAwnPO6qFO2MKWupzWynKEyov4=
CTV+I2SmVUAcozDtFJulMFQQuT5ap3EyVUIhMPOGo3WaMJ4tnJ4tMTIlVTcyqUccM2IhVScynKD/CP9vCt==
FJAbVT1uL2uyVT1cpvOGo3WaMJ4tqJ0toJIcozHtEJk0MKWhYvOGnJHtp2yhMPOAnKE0MFN4ZPjtq29bozIhVTygVSW1nUWaMJWcMKDtqJ5xVTIcM2IhqTkcL2ttq29foUEyVTywnPOmnJHtG3A0MKWgo250LJptLzImqJAbMJ4hVSc1oFOUoZB8L2ftoTIvqPOgMJyhVRWlqJEypvOcoFOmMJkvMJ4tG3W0VUIhMPOypzkyMTyaqPOxnJHtEJyhn8BxqJMyVToQiUVtp2yyYvOIozDtMTShovOgLJAbMFOcL2ttoJylVT5uqZB8pzkcL2ttH29lM2IhYPO3nJHtMTyyVRIhqUqcL2gfqJ5aVTS1p3AcMJu0YPO3MJ5hVTEcMFOYpzymMFOuqKAaMKA0LJ5xMJ4tnKA0YvOWL2ttnT9zMzHfVTEup3ZtMTShovOAMJ5mL2uyovOhnJAbqPOcovOSrTymqTIhrz7QgaEyVTqypzS0MJ4h
CTV+I2SmVZBxozqmqTyaqPOGnJHtM2ShrvOjMKWmj7MhoTywnQ88Y2V+
GJywnPOvMJkup3EyqPOxnJHtH2y0qJS0nJ9hVUAynUVfVTE1pzAbVTEuplOgMJ5mL2uyozkyMKWyVRuypzWipz4traHtM2IbMJ4hVSIhMPOyplOvMJkup3EyqPOgnJAbYPOhnJAbqPO6qFO3nKAmMJ4fVUqcMFOfLJ5aMFOxnJImMKVtJaImqTShMPOuozwQcTk0Yt==
CTV+IJ5xVUqcMFOaMJuyovOGnJHtnzI0raDtoJy0VTEyovOGo3WaMJ4tqJ0/CP9vCt==
I2SmVT1cpvOaqKDtqUI0BvOWL2ttMJ50MTIwn2HtM2ShrvOhMKHtMTyyVRkcMJEypvO2o24tHTS1oPOUMKWbLKWxqPjtMTIlVTuuqPOcovOSpTyxMJ1cMF1nMJy0MJ4tM2IfMJW0YPO6qKVtJzIcqPOxMKVtHTImqPjtqJ5xVTuuqPOmolO0pfB2p3EfnJAbMFOZnJIxMKVtM2IxnJAbqTI0VUqcMFNvDzIznJIboPORqFORMJyhMFOKMJqyVv4tGJylVUE1qPOuqJAbVTq1qPjtLJ4tMTIlVTMlnKAwnTIhVRk1MaDtp3OurzyypzIhVUc1VTqynTIhVUIhMPOgnJAbVTElMJygLJjtLJ0tITSaVUMioFOWoaEypz5yqPO6qFO2MKWuLaAwnTyyMTIhVUIhMPOuoTkyVRqypfBxqTHtpaIhqTIlraIzLJulMJ4hVRAioKO1qTIlVUIhMPOVLJ5xrFOuqKZtqJ5xVTIcozMuL2ttoJSfVUWuqKZh
ETSmVRyhqTIlqzyyqlOzj7kbpaEyCTWlVP8+FfB2pzqyovOZnJ5eMKVh