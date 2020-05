Coronavirus: Die Lage in Mittelhessen

Auch in Mittelhessen dominiert das Coronavirus seit Wochen den Alltag vieler Menschen. Foto: CROCOTHERY - stock.adobe.com

MITTELHESSEN - Das Coronavirus lähmt weiterhin das öffentliche Leben in Deutschland - auch in Mittelhessen. Dennoch sieht sich die Region gut gerüstet im Kampf gegen die Pandemie. Gegen die auch in unserer Region immer wieder aufkeimenden Gerüchte, Falschmeldungen und Halbwahrheiten setzen wir hier unsere Nachrichten. Hier halten wir Sie stets aktuell auf dem Laufenden. Dazu gibt es unter diesem Link den ständig aktualisierten Live-Blog der dpa

11. Mai, 12.45 Uhr: Noch 93 Menschen im Lahn-Dill-Kreis in Quarantäne

Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 343 Corona-Infektionen bestätigt. 305 Menschen gelten als genesen. 21 Personen sind gestorben - davon 17 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. 21 Menschen gelten aktuell als infiziert. Diese Zahl errechnet sich aus 343 Infizierten minus 322 aus der Quarantäne Entlassenen. Verstorbene sind in dieser Zahl enthalten. 93 Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3125 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Diese Zahlen, die der Lahn-Dill-Kreis herausgegeben hat, beziehen sich auf Montag, 11. Mai, 8 Uhr.

10. Mai, 20 Uhr: Intensivstation in Marburg-Biedenkopf aktuell ohne Corona-Fälle

Aktuell gibt es im Landkreis Marburg-Biedenkopf keinen Corona-Fall, der intensivmedizinisch betreut werden muss. 207 Personen sind mit Covid19 infiziert. Mehr dazu hier.

10 Mai, 18 Uhr: 22 Corona-Infizierte im Lahn-Dill-Kreis

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Lahn-Dill-Kreis hat am Sonntag bei 22 gelegen. Bislang sind 21 Personen an dem Virus gestorben. Mehr dazu hier.

10. Mai, 17.12 Uhr: Landkreis Limburg-Weilburg meldet sechsten Corona-Toten

Im Landkreis Limburg-Weilburg ist ein weiterer Mensch am Coronavirus gestorben. 245 Personen sind inzwischen genesen. 147 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Mehr dazu lesen Sie hier

10. Mai, 14.20 Uhr: Für Wetzlars Vereine soll ein Schutzschirm aufgespannt werden

Egal ob in Sport, Kultur oder Sozialem - Wetzlars Vereine und Verbände sind durch den Corona-Shutdown stark gebeutelt. Der Magistrat erarbeitet deshalb ein spezielles Hilfsprogramm. Mehr dazu hier (plus Inhalt)

10. Mai, 14 Uhr: Aktuelle Zahlen für Hessen

In Hessen gibt es 8.992 bestätigte Corona-Fälle, das sind 45 mehr als noch am Vortag. Eine weitere Person ist an Corona gestorben, damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 411.

9. Mai, 14.15 Uhr: Zahlen für Hessen

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus ist in Hessen auf 8947 Fälle gestiegen. Das waren 70 mehr als am Tag zuvor, wie das Sozialministerium am Samstag mitteilte (Stand 14.15 Uhr). Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Erreger Sars-CoV-2 in Verbindung gebracht wird, stieg um 5 auf insgesamt 410.

8. Mai, 19.55 Uhr: Dritter Corona-Toter im Kreis Marburg-Biedenkopf

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat am Freitag den dritten Corona-Todesfall gemeldet. Die Person war zuvor auf einer Intensivstation behandelt worden. Mehr dazu lesen Sie hier.

8. Mai, 15.45 Uhr: Fünftes Todesopfer im Kreis Limburg-Weilburg

Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Landkreis Limburg-Weilburg am Freitag gemeldet. Das Opfer sei am Donnerstag im Krankenhaus in Limburg gestorben. Mehr dazu lesen Sie hier.

8. Mai, 15.26 Uhr: 161 neue Corona-Infektionen in Hessen

In Hessen haben sich nun 8.877 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 161 mehr als noch am Tag davor. Die Zahl der Todesfälle stieg um sechs auf 405. Das meldet das Hessische Ministerium für Gesundheit.

7. Mai, 20 Uhr: Covid-online: Digitaler Helfer aus Marburg für Deutschland

Vor vier Wochen startete "Covid online". 14.000 Menschen im Landkreis haben die die App der Marburger Uni-Klinik bislang benutzt. Deutschlandweit war die Zahl sechsstellig. hier. [plus-Inhalt]

7. Mai, 20.15 Uhr: Rechenfehler: Im Lahn-Dill-Kreis sind 35 Menschen infiziert

Am Mittwoch hatte der Landkreis lediglich 13 Menschen gemeldet, die aktiv mit dem Coronavirus infiziert seien. Am Donnerstag folgte die Korrektur. Mehr dazu hier.

7. Mai, 18 Uhr: Vierter Corona-Todesfall in Limburg-Weilburg

Die Statistik vermeldet einen vierten Corona-Toten im Landkreis Limburg-Weilburg. Die Zahl der aktiv Infizierten bleibt mit 30 derweil stabil. Mehr dazu hier.

6. Mai, 18.40 Uhr: Noch 13 Corona-Infizierte im Lahn-Dill-Kreis