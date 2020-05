Coronavirus: Die meisten aktiven Fälle im Kreis Limburg-Weilburg

Symbolfoto: stock.adobe.com

MITTELHESSEN - Wie viele Menschen sind derzeit an Corona erkrankt? Wie viele sind wieder gesund? Die aktuellen Zahlen aus den mittelhessischen Landkreisen.

Lahn-Dill-Kreis

Im Lahn-Dill-Kreis wurden bis jetzt 336 Corona-Infektionen bestätigt. 294 infizierte Personen gelten als genesen und sind aus der Quarantäne entlassen. 20 Personen sind gestorben. Aktuell gelten nur noch 22 Menschen als infiziert. 74 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3030 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Diese Zahlen, die der Lahn-Dill-Kreis bekannt gegeben hat, sind Stand vom Dienstag, 5. Mai, 9.45 Uhr.

Infektionen in der Region

Die folgende Karte zeigt die Anzahl der bestätigten Corona-Infektionen in Hessen - aufgeteilt nach Landkreisen und kreisfreien Städten. Grundlage sind die Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) . Ein Klick zeigt die genauen Zahlen.

Kreis Limburg-Weilburg

Landrat Michael Köberle (CDU) teilt in seinem täglichen Corona-Bericht mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Dienstag 36 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt gab es bislang 271 bestätigte Fälle (vier mehr im Vergleich zum Vortag), 232 Personen sind inzwischen genesen (drei mehr als am Vortag). 155 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Drei Personen sind seit Ausbruch der Pandemie im Landkreis leider am Coronavirus verstorben.

Infektionen in Deutschland

Die folgenden Karte zeigt die Anzahl der bestätigten Corona-Infektionen sowie Todesfälle - verteilt auf die Bundesländer sowie auf Kreis-Ebene. Grundlage sind die Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI). Ein Klick auf die Bundesländer zeigt die genauen Zahlen. Hinweis: Bei der Visualisierung der Bundesländer können Sie außerdem den "Weiter"-Button unterhalb der Karte nutzen. So gelangen sie zur Grafik "Fälle pro 100.000 Einwohner in den Bundesländern", was eine bessere Einordnung der Zahlen zulässt.

Kreis Marburg-Biedenkopf

179 Corona-Infizierte im Landkreis Marburg-Biedenkopf gelten inzwischen als gesund. Das hat die Pressestelle des Kreises am Dienstagvormittag mitgeteilt. Die Gesamtzahl der Infektionen mit dem Coronavirus ist auf 198 gestiegen, darin ist die Zahl der genesenen sowie der verstorbenen Personen (derzeit zwei) enthalten. Fünf Personen befinden sich weiterhin in stationärer Behandlung, davon drei Personen auf der Intensivstation. Somit betreut das Gesundheitsamt Marburg derzeit 17 aktive Fälle. Der erste Corona-Infizierte, eine 50 Jahre alte Frau, war am 9. März gemeldet worden.