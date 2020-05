Coronavirus: Noch 27 aktive Fälle im Lahn-Dill-Kreis

Wie viele Menschen sind derzeit an Corona erkrankt? Wie viele sind wieder gesund? Die aktuellen Zahlen aus den mittelhessischen Landkreisen.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Wie viele Menschen sind derzeit an Corona erkrankt? Wie viele sind wieder gesund? Die aktuellen Zahlen aus den mittelhessischen Landkreisen.

Lahn-Dill-Kreis

Im Lahn-Dill-Kreis wurden bis jetzt 335 Corona-Infektionen bestätigt. 289 infizierte Personen gelten als genesen und sind aus der Quarantäne entlassen. 19 Personen sind gestorben. Aktuell gelten nur noch 27 Menschen als infiziert.

75 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3015 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Diese Zahlen, die der Lahn-Dill-Kreis bekannt gegeben hat, sind Stand vom Sonntag, 3. Mai, 10.30 Uhr.

Kreis Limburg-Weilburg

Landrat Michael Köberle (CDU) teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Sonntag 38 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt gab es damit bislang 267 bestätigte Fälle, zwei mehr im Vergleich zum Vortag.

Weiterführende Links

226 Personen waren nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, sind inzwischen aber wieder genesen - ebenfalls vier mehr als am Vortag. 132 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne - ein Rückgang, am Freitag waren es noch 158 gewesen.

Kreis Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der genesenen Corona-Patienten hat sich im Landkreis Marburg-Biedenkopf auf 170 erhöht. Die Gesamtzahl der Infektionen mit dem Coronavirus ist um einen Fall auf 194 gesunken, darin ist die Zahl der genesenen Patienten enthalten. Vier Personen befinden sich in stationärer Behandlung, davon drei Personen auf der Intensivstation. Somit betreut das Gesundheitsamt derzeit 22 aktive Fälle.

Grund für den Rückgang der Gesamtinfektionen um einen Fall ist die Übergabe des Falls an das zuständige Gesundheitsamt, in dem die Person gemeldet ist, teilte der Kreis mit. Diese Zahlen stammen allerdings noch vom Donnerstag, dem 30. April.