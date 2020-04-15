Lokales

Biedenkopf

mehr aus Biedenkopf
plus
Mittwoch, 15.04.2020 - 12:00
2 min

Das Cello: schöner Klang, schwer zu erlernen

Das Cellospielen ist gar nicht so leicht zu erlernen. Das erzählen Luisa Käsmayer und Lara Henkel in unserer Serie "Musik im Hinterland".

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Luisa Käsmayer (links) und Lara Henkel lernen bei Jörg Biedermann Cello. Foto: Mark Adel

Luisa Käsmayer (links) und Lara Henkel lernen bei Jörg Biedermann Cello. Foto: Mark Adel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+DzyyMTIhn29jMv48Y2V+VPWRqFOmpTyyoUEyp3DtD2IfoT8tYv4hVvOmnJ5aMJ4tIJEiVRkcozEyozWypzptqJ5xVRAfqJImolOcovOynJ5yoFOvMJguoz50MJ4tHT9jp29hMl4tGUIcp2RtF8Bxp21urJIlVUIhMPOZLKWuVRuyozgyoPOmnJ5xVUMypz11qTkcL2ttozywnUDtM2IgMJyhqPjtMT9wnPOxnJImMFOSnJqyoaAwnTSzqPO0pzyzMaDtLKIzVTEcMFOvMJyxMJ4tEfB8ozM0n2mQcUAmoTIlnJ5hMJ4traH6VRyhVTEypvOCpzAbMKA0MKWeoTSmp2HtMTIlVRkunT50LJkmL2u1oTHtoTIlozIhVUAcMFOgnKDtqzyyoPOGpTUQalOxLKZtH3ElMJywnTyhp3ElqJ1yoaDh
VxywnPO3o2kfqTHtMJyhVTqlo8BsMKZtFJ5mqUW1oJIhqPVfVTIlrfBxnTk0VRkupzRhVREypvOYo250pzSvLKAmVUqupvOho2AbVTIcozHtG3O0nJ9hYPOxo2AbVTS1L2ttoJy0VTEyoFOQMJkfolOcp3Dtp2yyVTqfj7kwn2kcL2thVRygVPWWoaA0paIgMJ50MJ5eLKW1p3AyoTjvVTuuLzIhVTWynJEyVR3QcTEwnTIhVUMypaAwnTyyMTIhMFOWoaA0paIgMJ50MFOuqKAjpz9vnJIlqP4tETIlVTIcoaccM2HtGzSwnUEynJj6VPWWoFOPqKZtnKA0VTImVTEuoJy0VUMcMJjtraHtMJ5aYvVtGTSlLFQQiTW0VTElMJygLJjtq8B2L2uyoaEfnJAbVTIcozHtIzyypaEyoUA0qJ5xMFjtGUIcp2RtLJkfMFO6q2IcVSEuM2HtZwNtGJyhqKEyov4tIJ50MKWlnJAbqPOvMJgioJ1yovOmnJHtLzIcVReQgaWaVRWcMJEypz1uoz4hVREypvOypzgfj6ElqPjtMTSmplOxnJHtIzyyoUAynKEcM2gynKDtMJyhVTWyp29hMTIlMKVtIz9lqTIcoPOxMKZtD2IfoT9mVUAynGbtVx1uovOeo21gqPOuqJLtMTyyVSEiozwQgzuyVTIcozIlVSMco2kcozHhVvOKMKVtMTSmVRuiLzW5VUc1oFOPMKW1MvOgLJAbMJ4topB2L2u0MFjtnTSvMFO6qJEyoFOaqKEyVRAbLJ5wMJ46VPWOoUZtD2IfoTymqPOcp3DtoJShVTygoJIlVTqyp3IwnUDvVP0tLJkfMKWxnJ5aplOmMJxtMKZtq2yyVTSfoTHtH3ElMJywnTyhp3ElqJ1yoaEyVT5cL2u0VTquoabtMJyhMzSwnPO6qFOfMKWhMJ4hVSIgVUWcL2u0nJptraHtp3EcoJ1yovjtnKA0VUIhqTIlVTShMTIlMJ0tMJyhVTq1qTImVRqynZB2pvOhj7M0nJphVRYQiT5xMFO3nJHtLzIcVTEypvOUnKEupaWyVTqcLaDtMKZtozywnUD6VR1uovOgqKAmVTqyozS1VUqcp3Ayovjtq28toJShVTS1MvOxMJ0tE3WcMzMvpzI0qPOxMJ4tEzyhM2IlVTShp2I0raDfVTEuoJy0VTEypvOeo3WlMJg0MFOHo24tMKWeoTyhM3Dh
ETyyVRShMfBxozqypvOvMJgioJ1yovOynJ4tFJ5mqUW1oJIhqPOcovORpzIcYIMcMKW0MJjgE3YQgfBsMFjtLJkmolOyqUquplOeoTIcozIlVTSfplOxLKZtn2kup3Acp2AbMFOQMJkfol4=
EJyaMJ50oTywnPOcp3DtMTIlVTgipaWyn3EyVR5uoJHtVyMco2kiozAyoTkiVvjtD2IfoT8tnKA0VTEcMFOYqKW6Mz9loF4tETyyVTEyqKEmL2uyVRWyrzIcL2uhqJ5aVUqupvOzpfB8nTIlVTS1L2ttDzSmp2qynJqyVT9xMKVtn2kynJ5yVRWup3AaMJyaMF4tFJ0tE2IaMJ5mLKE6VUc1pvOJnJ9fnJ5yVUIhMPO6qKVtDaWuqUAwnTHtq2ylMPOxLKZtFJ5mqUW1oJIhqPOuqJMlMJAbqPO6q2ymL2uyovOxMJ4tDzIcozIhVTqynTSfqTIhVUIhMPOgnKDtMTIgVRWiM2IhVTqyp3ElnJAbMJ4h
ETSmVRAyoTkiVTIhqUA0LJ5xVT5uL2ttZGHmAFOcovOBo3WxnKEuoTyyov4tEJyhp3EynJqypzyhp3ElqJ1yoaEyVTqcLaDtMKZtp2Abo24tMfB8pvOxMJ4tHUWynKZtqz9hVTIcozyaMJ4tnUIhMTIlqPOSqKWiYPObj7MbMKW3MKW0nJqyVRyhp3ElqJ1yoaEyVTgip3EyovOgMJulMKWyVUEuqKAyozDtEKIlol4=
Biedenkopf Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Biedenkopf,-stadt Biedenkopf musik-hinterland
Kommentare
nach oben