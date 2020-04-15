Mittwoch,
15.04.2020 - 12:00
2 min
Das Cello: schöner Klang, schwer zu erlernen
Das Cellospielen ist gar nicht so leicht zu erlernen. Das erzählen Luisa Käsmayer und Lara Henkel in unserer Serie "Musik im Hinterland".
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
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