"Das neue Außengelände war in greifbarer Nähe - und jetzt das"

Ein Dauerproblem auf dem Außengelände der Kita Kombach ist der abrutschende HangDie Stadt will deshalb eine neue, höhere Stützmauer bauen.

Den Spielbereich will die Stadt neu aufteilen. Die über dreijährigen Kinder sollen mehr Platz als bisher erhalten. Geplant ist ein Wasserspielbereich mit Pumpe und ein gepflasterter kleiner Bachlauf, der in einen Sandsee mündet. Baumstammbrücke, Gräsergarten, Findlinge in den Randbereichen, Bänke, Weidenhäuser, Hangrutsche, Baumhaus und der bereits vorhandene Bauwagen sollen weitere Spielmöglichkeiten bieten. Auch ein Forschergarten ist geplant. Die Spielwiese neben dem Kita-Gebäude kann für Ballspiele und Feste genutzt werden.

Für die unter dreijährigen Krippenkinder soll ein halbrunder Spielbereich abgeteilt werden. Geplant ist unter anderem ein Sandsee mit Wasser-Matsch-Tisch und daran angegliedert ein Spielturm mit Krabbelrampe und Rutschmulde. Es soll eine Spielwiese geben, ein Naturspielhaus und Gehölze geben.