De ganze Chresdogsgeschichte vohm Lukas ih Waller Platt!

BIRREKOPP - Es gett luhs beim Lukas, ähns, sächsnzwanzich:

Wo doß Lissabeth ihm sächste Monat mirrem Kend gahnge woar, do hätt Gott der Engel Gabriel noh Nazaret ih Galiläa geschickt: Heh sullte doch ähmoh bei dem jonge Weiwesmensch gucke, doß se alle Marieche gehähße hoh. Doß wor grohd im Winkoff merrem Källe, der Sepp hiß und gebiddicht aus Davids stammde.

Der Engel kohm da ahch zem Marieche unn hätt gesaht:

"Ei, Guden, Marieche, der Herr mähnds wurklich gudd met dear, unn hätt ahch noch vehl medder vear!"

Doß Marieche woar awwer furchtboar iwwer den Besuch verschrogge, unn hätt als semmeleart, woß doß wohl hähße sullde.

Do saht der Engel awwer werrer hehs:

"Du brouchst goar kähn so gruhße Scheß ze hoh, du hässt als noch ähniches gudd beim Herrn! Du wuscht ahch schwanger gieh, unn ähn klähne Bosch zer Welt brenge, unn den sedde Jesus hähße. Doß wodd spehrer moh ähn gruhße Mann wern, unn de Leire wern sah, doß dos der Jonge vohm Hehgsde eß. Unn Gott woddem hernoh doß Könichreich vohm ahle David wirrer zeriggegewwe. Unn do kahre fear immer iwwer de Kinne vohm Jacob ds Sah hoh, unn doß gahnze wodd ahch nie wirrer uffhonn!"

Unn da hätts Marieche der Engel gefroht:

"Ei Engel, alleweil mußte mear awwer moh sa, wien äch äh Kendche griehje sull, wann aich doch iwwerhahbt noch ned merrem Kerle dorimmgemohcht hoh?"

Do sahre:

"Der heiliche Geist wodd iwwer daich kumme, unn wodds Dear schoh richte, met seier Kraft. Unn derweje wodd ma doß Kerlche, doß de krichst ahch heilich unn Gottes Sohn schenn. Ahch doß Lissabeth, mett dem du doch > anner-Geschwester-Kenne > beßt, wodd als nochähmoh ähn Kend krieje, ahch wann se äh bißche häwwern onn schoh äh bißche iwwern Wächsel eraus eß. Ei, guck dersch doch oh, die eß alleweil schoh ihm sächste Monat, ahch wann de Leire all gesaht hoh, doß dos käh Kenne mieh krije kinnde. Fear Gott eß dos ehwe kähn Grond!"

Do sahts Marieche:

"Gudd aich sei ihverstahne, unn will ahch bei de Fromme gieh." Unn ih demm Ahcheblick, wo se doß gesaht hätt, eß der Engel fottgeflohche.

Äh poar Wuche spehrer:

Ih der Zeit woar awwer der Außt der Kaiser ih Rom, unn der hätt ze de Leire gesaht, se sillde sich all zähn lesse, weile bässere Steierlißde hoh wullde. Unn do mußde de Mensche zerigg ih die Gehjend gieh, wo se voh frieher herstammde. Nahja, do hett sich ahch der Sepp unns Marieche uffen Wehch gemohcht, unn sei noh Bethlehem ih Judäa gelahfe, weil nämmich der David voh do unne her woar, oder seien Vadder doh hieh gefreiht hätt, glähwich?. Grod wo se awwer ohkomme woarn, do harre die Leire kähn Plätzche mieh iwwericht fear die zwah. Unn derweje hoh se ih so ähner ahle Scheier geschlohfe. Unn grohd do, inner die drewerschde Immstänne hätt innse Marieche earn Klähne krehje. Die harre käh Bädde unn naud, unn do hoh se der Klähne ähfoch ih den Fudderdrohg fear de Kieh gelehcht. Se harre ahch wurklich nur äh beßche Struh zem innerfurrern, unn doß woarsch da ahch schoh.

Unn nehwe der ahle Scheier, woarn ahch grohd noch der Schäfer medd seie Schohfe, unn hätt als noh demm gruhße Stonn gespannt, der do ohm Himmel stann. Unn uff ähmohl kohm der Engel als schoh wirrer. Derresmoh zem Schäfer. Der ahle Flerrjes hätt oschder ähn fuchtbohre Schrägge krehje, awwer do schwätzde der uff ähmohl:

"Du brouchst goar käh Ahngsd ze hoh, äich duhn dear goar naud, äich will dear nur verzehn, worres gurres Naues gett. Haure Nohcht eß hieh ih dirrer Stohdt ouen Hänn geborn wonn. Do diwwern ih der ahle Scheier, unn läid do ih demm Fuddderdrohg. Ear Leire kinndet jo moh hihgieh, unn selwer nohgugge.

Unn uff öhmoh woarn do noch vehle, vehle annere Engelcher iwwern ih der Luft, unn dohre so schie singe, doß dene Schäfern richtich woarm imms Hotz wurre, unn se harre ahch käh Ahngsd mieh. Onn die Engelcher dohre als wirrer singe: "Seid all zoohm, friedlich onn gedillich gäähnaahner, ear Leire, die Gott gudd gefann." Onn die englische Engelcher dohre Krische onn sange: "Peace, freedom and happiness!". Dos dohre die Jirre dozemohl awwer noch net verstieh.

Als die ganze himmlische Heerschaar wirrer fottgeflohche woar, do hohse ih der Scheier nohgeguggd, unn wurklich doß Kend gefunne. Do hoh se sich schwer gefreut unn der ganze Ohwed gelobpreißt.

Äh beßche spehrer kohme da ahch noch drei Keniche, die harre der gruße Stonn ohm Himmel gesieh, unn zwoar voh ähm Lahnd aus, woß do läit, wuh de Sunn de Morrje uffgett. Die hoh da rechtich gurre Geschenkercher gebrohcht: Lourer so hibsches Work wie Guld, Weihrahch unn Myrre. Unn hernoh hoh se da all merrenahner gelobpreißt.

Naja, nur doß Marieche hätt die ganze Sache ihm Stille, ihm Hotzche behahn, weil se jo iwwer alles beschähd wußde, voh Ohfahnk oh.

So ear liewe Leire; unn derwehje hoh mear alleweil noch all Ullähb oh demm Dohk.

Äh schieh Chresdohgsfäst allmennahner!

(Geschrehwe ih neinzehhonnerdvieronnneinzich vohm Elvis Benner voh Walle, der alleweil ih Birrekopp ess).