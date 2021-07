Defibrillatoren retten in Biedenkopf Leben

Thomas Rößer (v.l.) übergibt den neuen Defibrillator zusammen mit Angelo Sapia an Frank Schindler. Auch Michael Blöcher-Ortmüller, Siegfried Engelbach und Manfred Schmidt freuen sich für ihre Ortsteile über ein AED-Gerät. Foto: Sascha Valentin

BIEDENKOPF - Die Stadt Biedenkopf hat sechs weitere öffentliche Einrichtungen mit Defibrillatoren ausgestattet. Diese können im Falle eines plötzlichen Herzstillstands Leben retten, wie Angelo Sapia von der Björn-Steiger-Stiftung betonte, die Kommunen und Unternehmen mit den AED-Geräten ausstattet. Das EM-Spiel der dänischen Nationalmannschaft gegen Finnland habe gezeigt, dass der plötzliche Herztod allgegenwärtig sei und auch durchtrainierte Sportler nicht davon verschont blieben, betonte Sapia. Dass Christian Eriksen noch lebe, verdanke er dem schnellen Eingreifen der Ärzte und dem Einsatz eines Defibrillators - also genau eines solchen Gerätes, wie es auch in immer mehr Kommunen im Hinterland anzutreffen ist.

Bislang hat die Stiftung deutschlandweit rund 27000 dieser Geräte in den Verkehr gebracht. In Biedenkopf waren bisher der Marktplatz (am Zierenberg) und die Fritz-Henkel-Halle mit Defibrillatoren ausgestattet. Nun kommen die Stadtwerke, das Rathaus, das Lahnauenbad sowie die Bürgerhäuser in Breidenstein, Eckelshausen und Kombach hinzu. Wie Ordnungsamtsleiter Thomas Rößer sagte, sollen bald auch Engelbach, Dexbach und Weifenbach folgen. Damit wären dann alle Stadtteile mit mindestens einem Defibrillator ausgestattet.

Die Erfahrung zeige, dass Missbrauch oder Vandalismus bei den Geräten gegen Null ginge. "Das Bewusstsein der Menschen, dass es sich dabei um medizinische Geräte handelt, ist zum Glück doch sehr groß", so Sapia. Die Geräte sind übrigens wartungsfrei und mit der integrierten Batterie rund vier Jahre lang nutzbar.