Dekanat Biedenkopf-Gladenbach beschäftigt sich mit Wasser

BIEDENKOPF/GLADENBACH - Mehrere Veranstaltungen rund um das Thema "Wasser" stehen in den kommenden Wochen im Evangelischen Dekanat Biedenkopf-Gladenbach an. Organisiert haben die Reihe Gemeindepädagogin Marion Schmidt-Biber und Pfarrerin Katharina Stähler, die dazu eine Folge ihres Podcasts "Schon mal dran gedacht?" vorbereitet.

Unter der Überschrift "Durst auf Leben" sind am Mittwoch, 7. September, von 10 bis 11.30 Uhr, Mütter mit kleinen Kindern zum "Café Mama" in die Thomaskirche Mornshausen eingeladen. Das Frühstück kostet drei Euro. Kurzfristige Infos gibt es unter evangelisch-in-dautphetal.

Am Samstag, 11. September, führt der Tagesausflug "Wasser und Wald" in den Nationalpark Kellerwald-Edersee. Es gibt eine Führung durch das Nationalparkzentrum und eine Erlebniswanderung. Hin- und Rückfahrt erfolgen mit dem Zug. Die Fahrt kostet etwa elf Euro, Eintritt und Führung je nach Teilnehmerzahl maximal zehn Euro (Kinder ermäßigt). Anmeldung bis 2. September bei marion.schmidt-biber @ekhn.de.

"Erfrischendes für Leib und Seele mit Lesung, Musik und einem kleinen Imbiss" verspricht ein literarischer Abend mit dem Schauspieler Thomas Hof am Sonntag, 12. September, ab 18 Uhr, in der Kirche Herzhausen. Eintritt: 15 Euro. Anmeldung bis 2. September bei marion.schmidt-biber @ekhn.de. Die Kläranlage Wallau besichtigen maximal 30 Teilnehmer am Donnerstag, 16. September, von 15 bis 16.30 Uhr. Anmeldung bis 2. September bei katharina.staehler@ekhn.de, Treffpunkt Auf der Großwiese, 35216 Biedenkopf. Entweder am Montag, 20. September, oder Dienstag, 21. September, jeweils von 14 bis 16 Uhr, kann jeder nahe Wallau an der Führung "Wasser und Wald" mit dem Leiter des Forstamts Biedenkopf, Lars Wagner, teilnehmen. Treffpunkt ist am Tretbecken unterhalb des Schützenhauses, Untere Hainbachstraße 49, Biedenkopf. Anmeldung bis 2. September bei katharina.staehler@ekhn.de.

Pilgertag rund

um Diedenshausen

Ein Pilgertag unter der Überschrift "Wasser des Lebens" beendet die Reihe am Samstag, 25. September. Die Teilnehmer sind von 9.30 bis 16.30 Uhr mit Bildungsreferentin Waltraut Riedel und Pfarrer Klaus Neumeister unterwegs. Rucksackverpflegung wird benötigt. Treffpunkt und Ziel ist die Fachwerkkirche in Diedenshausen. Anmeldungen per E-Mail an lebenshaus@osterfeld-online.de.