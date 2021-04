Dekanatsjugend feiert Ostern digital

Das Ostertreffen der evangelischen Jugend im Dekanat findet dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie digital statt. Repro: Jürgen Jacob

BIEDENKOPF/GLADENBACH - Das traditionelle Ostertreffen der Evangelischen Jugend im Dekanat Biedenkopf-Gladenbach findet diesmal am Ostermontag, 5. April unter dem Motto "Seid barmherzig!" in digitaler Form statt.

"Am Ostermontag ist Ostertreffen - und wenn wir uns schon nicht real treffen können, dann umso intensiver digital!", betont Dekantsjugendreferent Klaus Grübener. Im Herbst 2020 bgeannen die Planungen für das Treffen. Und auch wenn es in den vergangenen Monaten vielerlei Änderungen in den Planungen gegeben hat, so hat ein kreatives und engagiertes Team um die Dekanatsjugendreferenten Florian Burk und Klaus Grübener gemeinsam mit Dekanatsjugendpfarrer Stefan Föste ein abwechslungsreiches Programm für junge Menschen auf die Beine gestellt. Um 10.30 Uhr startet die Dekanatsjugend das Ostertreffen mit einem interaktiven Gottesdienst, der per Zoom stattfindet. Hierbei haben die Teilnehmer die Möglichkeit, über die Jahreslosung nachzudenken: "Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!" und sich dabei auch selber einzubringen.

"Was bedeutet es, barmherzig zu sein - das Wort wirkt doch irgendwie wie aus der Zeit gefallen", so Florian Burk, "gibt es denn da keine Übersetzung, die besser in die heutige Zeit passt? Rücksichtsvoll oder respektvoll? Geduldig oder tröstend? Positiv oder freundlich?"

Und: Kann man das überhaupt "auf Knopfdruck"? Von wem lass ich mir da überhaupt so eine Aufforderung sagen? "Dazu haben wir einiges vorbereitet - und dazu möchten wir mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen", so Stefan Föste, "und das geht per Zoom vielleicht sogar besser als live!"

Oster-Special

ab 14 Uhr

Um 14 Uhr startet dann das Oster-Special der ejuBIG-Challenge. Dazu haben die Verantwortlichen fünf witzige, kreative und actiongeladene Spiele vorbereitet. Dafür können sich einzelne Teilnehmer und Gruppen auch schon vorab anmelden. Selbstverständlich kann man aber auch noch spontan teilnehmen.

Die Zoom-Zugangsdaten für beide Veranstaltungen lauten: Meeting-ID: 862 3842 5754 Kenncode: 403011. Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage www.ejubig.de und den Facebook- und Instagramm-Accounts der ejuBIG.