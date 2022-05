Dekanatskantorei singt zu "Kantate" in Biedenkopf und Marburg

Die Proben laufen: Unter anderem in Dautphe singen sich die Chöre vor der Kirche ein. Foto: Gerhard Stark.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF/MARBURG - Am Wochenende des Sonntages "Kantate" singt die Kantorei Biedenkopf-Gladenbach ein Konzert für Chor und Orgel(n) mit Werken aus der französischen Kathedralmusik.

Im Konzert am Samstag, 14. Mai, um 18 Uhr in der Stadtkirche Biedenkopf steht die "Messe solennelle" für Chor und zwei Orgeln von Louis Vierne (1870-1937) im Mittelpunkt. Daneben erklingt César Francks 150. Psalm.

Eintritt zu beiden

Konzerten ist frei

Die Leitung teilen sich Johann Lieberknecht und Nils Kuppe. An der Orgel werden Constantin Scholl und Johann Lieberknecht mit Stücken von Vierne und Dubois zu hören sein. Das gleiche Konzert ist am Sonntag, 15. Mai, um 18 Uhr in der Elisabethkirche Marburg zu hören. Der Eintritt ist jeweils frei.

Nachdem die beiden ehemaligen Dekanate Biedenkopf und Gladenbach fusioniert waren, rief der neue Kantor Johann Lieberknecht kurz vor Beginn der Coronazeit einen gemeinsamen Chor ins Leben: Die Dekanatskantorei probt seitdem an zwei verschiedenen Wochentagen in Biedenkopf und Weidenhausen parallel, um sich dann für Konzerte zusammenzutun. Für das aktuelle Projekt wird der Kreis der Sänger aber noch mal erweitert: die Nachbarkantorei der Elisabethkirche Marburg kommt hinzu, sodass jetzt mit etwa 60 Sängern die notwendige Klangfülle dargestellt werden kann.