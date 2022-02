Der alte Biedenkopfer Güterschuppen ist nicht mehr

Das war es für den alten Güterschuppen am Biedenkopfer Bahnhof. In der letzten Januarwoche hatte eine Fachfirma im Auftrag der Stadt mit dem Abriss des 400 Quadratmeter großen Schuppens begonnen. Jetzt sind nur noch Reste des 1912 errichteten Gebäudes zu sehen. In den kommenden Tagen werden die Arbeiter auch noch die Rampen und die Fundamente bis zu einem Meter Tiefe abbrechen. Foto: Mark Adel

