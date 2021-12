Der Jugendkirchentag kommt nach Biedenkopf

Der Jugendkirchentag 2024 der EKHN wird n Biedenkopf stattfinden. Archivfoto: EKHN

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF - Der Jugendkirchentag der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau findet 2024 in Biedenkopf statt. Die Kirchenleitung der EKHN hat damit der Bewerbung der Evangelischen Jugend im Dekanat Biedenkopf-Gladenbach zugestimmt. "Damit wird ein lange gehegter Traum wahr!", jubelte das Team der Evangelischen Jugend auf Facebook und Instagram. Ende Oktober hatte das Projektteam der EKHN für den Jugendkirchentag um Leiterin Conny Habermehl die möglichen Schauplätze in Biedenkopf begutachtet und sich laut Pressesprecher Klaus Kordesch begeistert von den Möglichkeiten gezeigt.