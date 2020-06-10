Mittwoch, 10.06.2020 - 13:00
3 min
Der Künstler, der auch Turner war
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
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ÖFFNUNGSZEITEN UND EINTRITT
Das Hinterlandmuseum im Biedenkopfer Schloss ist derzeit montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Besucher müssen eine selbst mitgebrachte Mund-Nase-Bedeckung tragen.
Neben der Dauerausstellung zur Geschichte der Region ist die Sonderausstellung "Georg Ludwig Engelbach" zu sehen. Sie läuft bis zum 19. Juli.
Der Eintritt kostet 2,50 Euro für Erwachsene und 1,30 Euro für Kinder. Zeitgleich erhalten bis zu 20 Besucher Eintritt ins Museum.
Führungen und Turmbesichtigungen sind derzeit nicht möglich.
Weitere Informationen unter Telefon 0 64 61- 92 46 51
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