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Mittwoch, 10.06.2020 - 13:00
3 min

Der Künstler, der auch Turner war

Eine neue Sonderausstellung im Biedenkopfer Hinterlandmuseum widmet sich Georg Ludwig Engelbach. Sein berühmtestes Werk zeigt den "Turnvater" Jahn.

Susan Abbe: Redakteurin Biedenkopf
Von Susan Abbe
Redakteurin Biedenkopf
Das Porträt des "Turnvater" Jahn hat fast jeder schon einmal gesehen. Die Zeichnung basiert auf einer Lithografie, die Georg Ludwig Engelbach angefertigt hatte. Archivfoto: dpa

Das Porträt des "Turnvater" Jahn hat fast jeder schon einmal gesehen. Die Zeichnung basiert auf einer Lithografie, die Georg Ludwig Engelbach angefertigt hatte. Archivfoto: dpa

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Fotos
Das Porträt des "Turnvater" Jahn hat fast jeder schon einmal gesehen. Die Zeichnung basiert auf einer Lithografie, die Georg Ludwig Engelbach angefertigt hatte. Archivfoto: dpa

Das Porträt des "Turnvater" Jahn hat fast jeder schon einmal gesehen. Die Zeichnung basiert auf einer Lithografie, die Georg Ludwig Engelbach angefertigt hatte. Archivfoto: dpa

Neben Zeichnungen des in Biedenkopf geborenen Künstlers Georg Ludwig Engelbach zeigt das Hinterlandmuseum in seiner Sonderausstellung auch Urkunden und Ausstellungsstücke, die über Engelbachs Rolle in der deutschen Turnerbewegung Auskunft geben. Foto: Susan Abbe

Neben Zeichnungen des in Biedenkopf geborenen Künstlers Georg Ludwig Engelbach zeigt das Hinterlandmuseum in seiner Sonderausstellung auch Urkunden und Ausstellungsstücke, die über Engelbachs Rolle in der deutschen Turnerbewegung Auskunft geben. Foto: Susan Abbe

Ein Selbstporträt des jungen Künstlers Georg Ludwig Engelbach. Foto: Susan Abbe

Ein Selbstporträt des jungen Künstlers Georg Ludwig Engelbach. Foto: Susan Abbe

Neben den Werken zeigt das Hinterlandmuseum auch einzelne Fotos: Dieses Bild zeigt den Künstler Georg Ludwig Engelbach mit seiner Frau Marie in Berlin. Repro: Abbe

Neben den Werken zeigt das Hinterlandmuseum auch einzelne Fotos: Dieses Bild zeigt den Künstler Georg Ludwig Engelbach mit seiner Frau Marie in Berlin. Repro: Abbe

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ÖFFNUNGSZEITEN UND EINTRITT

Das Hinterlandmuseum im Biedenkopfer Schloss ist derzeit montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Besucher müssen eine selbst mitgebrachte Mund-Nase-Bedeckung tragen.

Neben der Dauerausstellung zur Geschichte der Region ist die Sonderausstellung "Georg Ludwig Engelbach" zu sehen. Sie läuft bis zum 19. Juli.

Der Eintritt kostet 2,50 Euro für Erwachsene und 1,30 Euro für Kinder. Zeitgleich erhalten bis zu 20 Besucher Eintritt ins Museum.

Führungen und Turmbesichtigungen sind derzeit nicht möglich.

Weitere Informationen unter Telefon 0 64 61- 92 46 51

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Biedenkopf Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Biedenkopf,-stadt Biedenkopf
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