Desaster: Susan Abbe zum Kommunikationsstil der SPD

Warum? Diese Frage möchte man der Biedenkopfer SPD zurufen. Dabei zielt die Frage nicht auf die verunglückte SPD-Bürgermeisterkandidatur, sondern vielmehr auf das Kommunikationsdesaster, das der Parteivorstand im Nachgang angerichtet hat. Zugegeben: Es lässt sich nachvollziehen, dass die SPD keine große Lust hatte, einzugestehen, dass ihr der Bürgermeisterkandidat abhanden gekommen ist. Zumal sein Name nun trotzdem auf allen Stimmzetteln steht. Die Situation ist unangenehm.Dennoch: Um überhaupt irgendwie gesichtswahrend aus dieser Geschichte herauszukommen, hätte die SPD schnellstmöglich - auf jeden Fall aber vor Beginn der Briefwahl - die Karten auf den Tisch legen müssen. Sie hätte sich deutlich sichtbar darum bemühen müssen, so viele Wähler wie möglich vor der Stimmabgabe zu erreichen und über den Rückzug des Kandidaten zu informieren. Doch der SPD-Vorstand hat sich anders entschieden: Er hat geschwiegen - selbst als die Briefwahl schon losging. Erst als eine Presseanfrage kam, hat die Parteiführung den Rückzug des Kandidaten eingestanden. Wann sie das ohne die Anfrage getan hätte? Man weiß es nicht. Der Eindruck, der nun bleibt, ist verheerend. Denn den Sozialdemokraten muss klar gewesen sein, dass die Information über den Rückzug ihres Kandidaten für die Wahlentscheidung der Bürger wichtig ist. Womöglich verschieben sich dadurch die Chancen der anderen drei Kandidaten. Womöglich sinkt die Wahrscheinlichkeit für eine Stichwahl. Rein rechtlich ist der SPD in der Sache sicher nichts vorzuwerfen. Aber hier geht es nicht nur ums Recht. Es geht auch um den Respekt vor der Wahl, um den Respekt den Wählern und den anderen Kandidaten. An diesem Respekt scheint es manchen zu mangeln.